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Харків’янин поїхав на дачу на Золочівщину та загинув від удару FPV

Події 21:27   08.06.2026
Олена Нагорна
Харків’янин поїхав на дачу на Золочівщину та загинув від удару FPV Фото ілюстративне/Харківська міськрада

8 червня близько 19:00 російські військові завдали удару FPV-дроном по селу Рясне Золочівської громади Харківської області.

Внаслідок влучання в цивільний легковик сталося загоряння. Водій загинув на місці. Як повідомив МГ «Об’єктив» голова громади Віктор Коваленко, 67-річний чоловік — мешканець Харкова, який мав дачний будинок у населеному пункті.

Автомобіль повністю знищено. Вживаються заходи щодо евакуації тіла загиблого.

Нагадаємо, 2 червня із Золочева та шести сіл Богодухівського району оголосили обов’язкову евакуацію. Причина — безпекова ситуація та системні обстріли цих територій, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання Ради оборони області. До списку увійшли села Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина. Загалом із небезпечної зони мають вивезти понад 7 тисяч осіб. Серед них 1700 дітей та 300 маломобільних мешканців. Маршрути евакуації готові, а всім переселенцям обіцяють надати тимчасове житло та гуманітарну допомогу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 21:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 червня близько 19:00 російські військові завдали удару FPV-дроном по селу Рясне Золочівської громади Харківської області.".