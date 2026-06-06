Навіщо евакуюють Золочів: пояснення начальника військової адміністрації

На тижні в Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації. У ній опинилися сім населених пунктів Богодухівського району, зокрема колишній райцентр, селище Золочів.

Золочів перебуває під невпинними російськими обстрілами вже не перший рік. Що змінилося зараз, що знадобилася евакуація, пояснив у етері

“Суспільного” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“Було зважене рішення про можливу евакуацію безпосередньо з селища Золочів та прифронтових територій, які розташовані в Писарівському старостинському окрузі. Є потреба в обов’язковій евакуації, тому що люди з Золочева виїжджають, звертаються до Координаційного гуманітарного центру щодо отримання фінансової підтримки, а головне – це розміщення в гуртожитках. Якщо зона не входить до обов’язкової евакуації, згідно з механізмом, то не мають можливості розселити (людей у ​​гуртожитках – Ред.). Тому прийнято рішення на Раді оборони, й це правильно абсолютно. Тому люди, які мають бажання виїхати, будуть розміщені в гуртожитках, будуть отримувати фінансову допомогу. Такі люди є”, – сказав Коваленко.

За його даними, зараз у Золочівській громаді мешкає близько 17 тисяч осіб, з них у прикордонних населених пунктах (у зоні обов’язкової та примусової евакуації) – близько 200 мешканців. Сім’ї з дітьми із таких сіл уже виїхали.

“У прикордонні, на жаль, енергопостачання, газопостачання, водопостачання та зв’язок практично відсутні. Що стосується забезпечення людей у громаді харчами та гігієною – це йде постійно. Тобто кожна родина раз на місяць отримує харчові набори”, – зазначив начальник СВА.

З деяких населених пунктів евакуювати людей можна лише за допомогою Сил оборони.

“У деякі села ми взагалі не маємо можливості доїхати, тому що села знаходяться від кордону 800 метрів – кілометр. Тому, враховуючи безпекову ситуацію, погодні умови, наші герої допомагають людям виїхати з таких небезпечних місць. Переважна частина переїжджає до своїх рідних, близький, дітей. Частина – в гуртожитки. Окрім того, (деякі) евакуйовані не мають бажання виїжджати з громади, тому переїжджають або до Золочева, або до більш тилових старостинських округів“, — зазначив Коваленко.

Ситуацію в Золочівській громаді він оцінив як дуже тяжку. Населені пункти перебувають під обстрілами щодня.