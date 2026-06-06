Зачем эвакуируют Золочев: объяснение начальника военной администрации

На неделе в Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации. В ней оказались семь населенных пунктов Богодуховского района, в том числе — бывший райцентр, поселок Золочев.

Золочев находится под непрестанными российскими обстрелами уже не первый год. Что изменилось сейчас, что потребовалась эвакуация, объяснил в эфире «Суспільного»

начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«Было взвешенное решение о возможной эвакуации непосредственно из поселка Золочев и прифронтовых территорий, которые расположены в Писаревском старостинском округе. Есть необходимость в обязательной эвакуации, потому что люди из Золочева выезжают, обращаются в Координационный гуманитарный центр по получению финансовой поддержки, а главное – это размещение в общежитиях. Если зона не входит в обязательную эвакуацию, согласно механизму, то не имеют возможности расселить (людей в общежитиях — Ред.). Поэтому принято решение на Совете обороны, и это правильно абсолютно. Люди, желающие уехать, будут размещены в общежитиях, будут получать финансовую помощь. Такие люди есть», — сказал Коваленко.

По его данным, сейчас в Золочевской громаде живет около 17 тысяч человек, из них в приграничных населенных пунктах (в зоне обязательной и принудительной эвакуации) — около 200 жителей. Семьи с детьми из таких сел уже выехали.

«В приграничье, к сожалению, энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и связь практически отсутствуют. Что касается обеспечения людей в обществе едой и средствами гигиены – это идет постоянно. Каждая семья раз в месяц получает пищевые наборы», — отметил начальник ПВА.

Из некоторых населенных пунктов эвакуировать людей возможно только при помощи Сил обороны.

«В некоторые села у нас вообще нет возможности доехать, потому что они находятся от границы 800 метров – километр. Поэтому, учитывая ситуацию, погодные условия, наши герои помогают людям выехать из таких опасных мест. Подавляющая часть переезжает к своим родным, близким, детям. Часть – в общежития. Кроме того, (некоторые) эвакуированные не желают выезжать из громады, поэтому переезжают либо в Золочев, либо в более тыловые старостинские округа», — отметил Коваленко.

Ситуацию в Золочевской громаде он оценил как очень тяжелую. Населенные пункты находятся под обстрелами ежедневно.