Live

Зачем эвакуируют Золочев: объяснение начальника военной администрации

Общество 22:11   06.06.2026
Оксана Горун
Зачем эвакуируют Золочев: объяснение начальника военной администрации

На неделе в Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации. В ней оказались семь населенных пунктов Богодуховского района, в том числе — бывший райцентр, поселок Золочев.

Золочев находится под непрестанными российскими обстрелами уже не первый год. Что изменилось сейчас, что потребовалась эвакуация, объяснил в эфире «Суспільного»
 начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«Было взвешенное решение о возможной эвакуации непосредственно из поселка Золочев и прифронтовых территорий, которые расположены в Писаревском старостинском округе. Есть необходимость в обязательной эвакуации, потому что люди из Золочева выезжают, обращаются в Координационный гуманитарный центр по получению финансовой поддержки, а главное – это размещение в общежитиях. Если зона не входит в обязательную эвакуацию, согласно механизму, то не имеют возможности расселить (людей в общежитиях — Ред.). Поэтому принято решение на Совете обороны, и это правильно абсолютно. Люди, желающие уехать, будут размещены в общежитиях, будут получать финансовую помощь. Такие люди есть», — сказал Коваленко.

По его данным, сейчас в Золочевской громаде живет около 17 тысяч человек, из них в приграничных населенных пунктах (в зоне обязательной и принудительной эвакуации) — около 200 жителей. Семьи с детьми из таких сел уже выехали.

«В приграничье, к сожалению, энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и связь практически отсутствуют. Что касается обеспечения людей в обществе едой и средствами гигиены – это идет постоянно. Каждая семья раз в месяц получает пищевые наборы», — отметил начальник ПВА.

Читайте также: «Поняла, что я не смогу»: как работает староста поселка в 6 км от врага 📹

Из некоторых населенных пунктов эвакуировать людей возможно только при помощи Сил обороны.

«В некоторые села у нас вообще нет возможности доехать, потому что они находятся от границы 800 метров – километр. Поэтому, учитывая ситуацию, погодные условия, наши герои помогают людям выехать из таких опасных мест. Подавляющая часть переезжает к своим родным, близким, детям. Часть – в общежития. Кроме того, (некоторые) эвакуированные не желают выезжать из громады, поэтому переезжают либо в Золочев, либо в более тыловые старостинские округа», — отметил Коваленко.

Ситуацию в Золочевской громаде он оценил как очень тяжелую. Населенные пункты находятся под обстрелами ежедневно.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 6 июня: смертельный удар FPV, утренний «прилет»
Новости Харькова — главное 6 июня: смертельный удар FPV, утренний «прилет»
06.06.2026, 16:47
В Харькове утром 6 июня — «прилет» по зданию
В Харькове утром 6 июня — «прилет» по зданию
06.06.2026, 08:17
Водный отдых на озерах Безлюдовки летом 2026 года запретили
Водный отдых на озерах Безлюдовки летом 2026 года запретили
04.06.2026, 17:58
Сегодня 6 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 июня 2026: какой праздник и день в истории
06.06.2026, 06:00
«Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео)
«Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео)
06.06.2026, 14:42
Бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 6 июня
Бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 6 июня
06.06.2026, 16:43

Новости по теме:

16.05.2026
В Золочевской громаде — «прилет» в психоневрологический интернат и раненый
10.05.2026
Контузия у женщины – россияне с утра атакуют север Харьковщины FPV-дронами
30.04.2026
Удары не стихают четвертый день: российские БпЛА атаковали села на Харьковщине
22.04.2026
Аграрии под ударом: РФ 22 апреля бьет по сельхозпредприятиям Харьковщины
12.04.2026
FPV-дрон ранил 70-летнего мужчину на Харьковщине во время эвакуации на Пасху


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Зачем эвакуируют Золочев: объяснение начальника военной администрации», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 22:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На неделе в Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации. В ней оказались семь населенных пунктов Богодуховского района, в том числе — бывший райцентр, поселок Золочев".