Попытки прорыва на Харьковщине, жертвы удара по «Новой почте» — итоги 23 июля

Россияне предпринимают попытки инфильтрации на Купянщине и имитируют там «флаговтыки». Трое мужчин погибли в Златополе из-за неосторожного обращения с боеприпасом. До пяти возросло количество жертв удара по терминалу «Новой почты». Электрички из Харькова в Дергачи до сих пор не вернули на маршрут. В экопарке родился детеныш мини-американской лошади. МГ «Объектив» напоминает главные новости 23 июля.

Это село находится буквально на границе с РФ в Ольховатской громаде Купянского района. Сейчас там пограничники бригады «Гарт» фиксируют передвижение оккупантов и уничтожают их личный состав и технику — как на украинской территории, так и в тылу врага. Таким образом мешают россиянам выдвигаться на позиции.

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Признаки искусственного интеллекта обнаружили аналитики Института изучения войны в недавнем видео, которым российское военное командование пыталось подтвердить оккупацию сел Графское и Артельное. На видео — якобы флаги РФ в этих населенных пунктах. Но эксперты считают, что использована технология дипфейка.

О трагедии сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции. По данным правоохранителей, взрыв произошел, когда трое жителей Златополя распивали спиртное возле машины. Очевидцы сообщили: один из мужчин передал свою кофту другому. Тот обнаружил гранату в кармане. Далее из-за неосторожности кто-то выдернул предохранительную чеку — боеприпас сработал. Все трое погибли.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в больнице скончался один из раненых — мужчина 68 лет. По данным Синегубова, «Новая почта» не планирует релоцировать терминал, который российская армия атаковала уже пять раз. Вместо этого будут усиливать систему оповещения. Военные также проанализируют, как избежать проблем с обнаружением «бандеролей». Эти новые российские ракеты летят на довольно низкой высоте, что мешает заметить их вовремя. Именно такими боеприпасами атаковали «Новую почту».

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов отметил, что ограничения в движении пригородных поездов сохранятся до конца недели. Отмену электричек в Дергачи ранее объясняли повреждением инфраструктуры и техническими причинами.

В пресс-службе экопарка уточнили, что это мальчик. Сейчас он любит сидеть на руках. Малыш уже делает свои первые шаги, знакомится с окружающим миром, но не отходит далеко от своей мамы.

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