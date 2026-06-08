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Харьковчанин поехал на дачу на Золочевщину и погиб от удара FPV

Происшествия 21:27   08.06.2026
Елена Нагорная
Харьковчанин поехал на дачу на Золочевщину и погиб от удара FPV Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

8 июня около 19:00 российские военные нанесли удар FPV-дроном по селу Рясное Золочевской громады Харьковской области.

В результате попадания в гражданскую легковушку произошло возгорание. Водитель погиб на месте. Как сообщил МГ «Объектив» глава громады Виктор Коваленко, 67-летний мужчина — житель Харькова, у которого был дачный дом в населенном пункте.

Автомобиль полностью уничтожен. Принимаются меры по эвакуации тела погибшего.

Напомним, 2 июня из Золочева и шести сел Богодуховского района объявили обязательную эвакуацию. Причина — ситуация с безопасностью и системные обстрелы этих территорий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам заседания Совета обороны области. В список вошли села Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжин, Мерло и Морозова Долина. Всего из опасной зоны должны вывезти более 7 тысяч человек. Среди них 1700 детей и 300 маломобильных жителей. Маршруты эвакуации готовы, а всем переселенцам обещают оказать временное жилье и гуманитарную помощь.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 21:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июня около 19:00 российские военные нанесли удар FPV-дроном по селу Рясное Золочевской громады Харьковской области.".