Харьковчанин поехал на дачу на Золочевщину и погиб от удара FPV

8 июня около 19:00 российские военные нанесли удар FPV-дроном по селу Рясное Золочевской громады Харьковской области.

В результате попадания в гражданскую легковушку произошло возгорание. Водитель погиб на месте. Как сообщил МГ «Объектив» глава громады Виктор Коваленко, 67-летний мужчина — житель Харькова, у которого был дачный дом в населенном пункте.

Автомобиль полностью уничтожен. Принимаются меры по эвакуации тела погибшего.

Напомним, 2 июня из Золочева и шести сел Богодуховского района объявили обязательную эвакуацию. Причина — ситуация с безопасностью и системные обстрелы этих территорий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам заседания Совета обороны области. В список вошли села Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжин, Мерло и Морозова Долина. Всего из опасной зоны должны вывезти более 7 тысяч человек. Среди них 1700 детей и 300 маломобильных жителей. Маршруты эвакуации готовы, а всем переселенцам обещают оказать временное жилье и гуманитарную помощь.