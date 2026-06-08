П’яний водій на швидкості влетів на територію будинку в Берестині
ДТП з п’яним водієм сталася в Берестині, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. За попередньою інформацією, винуватець аварії був кермом авто Daewoo Nexia, яке рухалося з боку зони відпочинку на річці Берестова.
Рухаючись на високій швидкості, чоловік не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, допустив зіткнення із парканом домоволодіння та господарською спорудою.
Пасажир авто отримав травми обличчя та перелом ребра. Від госпіталізації постраждалий відмовився.
“За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами”, – додали в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 11:27;