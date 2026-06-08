Live

П’яний водій на швидкості влетів на територію будинку в Берестині

Події 11:27   08.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’яний водій на швидкості влетів на територію будинку в Берестині

ДТП з п’яним водієм сталася в Берестині, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. За попередньою інформацією, винуватець аварії був кермом авто Daewoo Nexia, яке рухалося з боку зони відпочинку на річці Берестова. 

Рухаючись на високій швидкості, чоловік не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, допустив зіткнення із парканом домоволодіння та господарською спорудою.

ДТП у Берестині

Пасажир авто отримав травми обличчя та перелом ребра. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

“За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами”, – додали в поліції.

Читайте також: Вночі дісталося і «Новій пошті»: БпЛА плучив по депо з посилками на мільйон грн

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Харківській молоді хочуть прищепити гарний смак: як прикрасили скейт-парк 📷
Харківській молоді хочуть прищепити гарний смак: як прикрасили скейт-парк 📷
08.06.2026, 12:08
П’яний водій на швидкості влетів на територію будинку в Берестині
П’яний водій на швидкості влетів на територію будинку в Берестині
08.06.2026, 11:27
Вночі дісталося і “Новій пошті”: БпЛА влучив по депо з посилками на млн грн
Вночі дісталося і “Новій пошті”: БпЛА влучив по депо з посилками на млн грн
08.06.2026, 10:48
За тиждень на Харківщині вибухотехніки знищили понад 400 боєприпасів
За тиждень на Харківщині вибухотехніки знищили понад 400 боєприпасів
08.06.2026, 11:47
Двоє чоловіків отримали тяжкі поранення: FPV-дрон ударив по Великому Бурлуку
Двоє чоловіків отримали тяжкі поранення: FPV-дрон ударив по Великому Бурлуку
08.06.2026, 10:36
По складу поштового відділення в Харкові вдарила вночі РФ – що з посилками
По складу поштового відділення в Харкові вдарила вночі РФ – що з посилками
08.06.2026, 09:59

Новини за темою:

05.06.2026
ДТП з дітьми та вчителями сталася вранці на Харківщині (фото)
29.05.2026
Смертельна ДТП у Харкові: підозра й запобіжний захід віцемеру
29.05.2026
Смертельна ДТП за участі віцемера Харкова: коментар Терехова
28.05.2026
Смертельна ДТП з авто віцемера Харкова та мотоциклом — деталі від прокуратури
28.05.2026
У ДТП загинув мотоцикліст: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «П’яний водій на швидкості влетів на територію будинку в Берестині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 11:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП з п’яним водієм сталася в Берестині,".