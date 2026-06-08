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Вночі дісталося і “Новій пошті”: БпЛА влучив по депо з посилками на млн грн

Події 10:48   08.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі дісталося і “Новій пошті”: БпЛА влучив по депо з посилками на млн грн Фото: “Нова пошта”/телеграм

У пресслужбі “Нової пошти” розповіли, що вночі 8 червня через обстріли Харкова пошкоджено депо №5. БпЛА впав на дах депо – стався частковий обвал конструкцій, почалася пожежа. 

Співробітники не постраждали, бо депо не працювало.

За попередньою інформацією, у приміщенні на момент влучання знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько 1 млн. грн. Інформація щодо його стану наразі уточнюється. Нова пошта компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та повідомить деталі відшкодування“, – зазначили в компанії.

Нагадаємо,  серія вибухів пролунала вночі 8 червня у Харкові. Перший «приліт» у місті зафіксували близько першої години ночі. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою Холодногірський район. Попередньо, росіяни вдарили по промисловій зоні. Після цього в тому ж, Холодногірському районі, пролунало ще як мінімум шість вибухів, написав Терехов. Внаслідок обстрілів виникли три осередки пожеж. Одне з влучань прийшлося по складській будівлі поштового відділення. Відбулися руйнування конструкцій будівлі та пожежа на площі 1000 квадратних метрів, уточнили у ДСНС. Тим часом гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав: «шахед» ударив по сортувальному хабу. Попри значні пошкодження, всі співробітники живі, а більшість посилок – уціліла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 10:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі “Нової пошти” розповіли, що вночі 8 червня через обстріли Харкова пошкоджено депо №5. БпЛА впав на дах депо – стався частковий обвал конструкцій".