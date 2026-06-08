Вночі дісталося і “Новій пошті”: БпЛА влучив по депо з посилками на млн грн
У пресслужбі “Нової пошти” розповіли, що вночі 8 червня через обстріли Харкова пошкоджено депо №5. БпЛА впав на дах депо – стався частковий обвал конструкцій, почалася пожежа.
Співробітники не постраждали, бо депо не працювало.
“За попередньою інформацією, у приміщенні на момент влучання знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько 1 млн. грн. Інформація щодо його стану наразі уточнюється. Нова пошта компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та повідомить деталі відшкодування“, – зазначили в компанії.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала вночі 8 червня у Харкові. Перший «приліт» у місті зафіксували близько першої години ночі. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою Холодногірський район. Попередньо, росіяни вдарили по промисловій зоні. Після цього в тому ж, Холодногірському районі, пролунало ще як мінімум шість вибухів, написав Терехов. Внаслідок обстрілів виникли три осередки пожеж. Одне з влучань прийшлося по складській будівлі поштового відділення. Відбулися руйнування конструкцій будівлі та пожежа на площі 1000 квадратних метрів, уточнили у ДСНС. Тим часом гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав: «шахед» ударив по сортувальному хабу. Попри значні пошкодження, всі співробітники живі, а більшість посилок – уціліла.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 10:48;