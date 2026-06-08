Двоє чоловіків отримали тяжкі поранення: FPV-дрон ударив по Великому Бурлуку

Вранці 8 червня FPV-дрон влучив по території поблизу елеватора у селищі Великий Бурлук, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

Поранення отримали двоє чоловіків – це працівники підприємства. Обох постраждалих госпіталізували у тяжкому стані. Також у ніч проти 8 червня росіяни також обстрілювали Харків. З 00:50 до 01:35 Холодногірський район пережив масовану атаку БпЛА.

“Внаслідок ударів пошкоджено складські приміщення поштового відділення, виникли пожежі. Попередньо встановлено, що для атаки ворог застосував БпЛА типу “Герань-2″. Постраждалих немає”, – встановили у прокуратурі.

Крім того, напередодні близько 21:40 ворожий FPV-дрон ударив по селу Олександрівка Куп’янського району – поранені дві жінки 52 та 54 років.

“Того ж дня вдень у с. Чистоводівка Ізюмського району російські військовослужбовці завдали удару БпЛА «Ланцет» по службовому автомобілю поліції. Внаслідок атаки загинув поліцейський. Ще троє працівників поліції зазнали гострої реакції на стрес. Також тяжкі поранення отримав цивільний чоловік”, – додали правоохоронці.