Двое мужчин получили тяжелые ранения: FPV-дрон ударил по Великому Бурлуку

Утром 8 июня FPV-дрон попал по территории вблизи элеватора в поселке Великий Бурлук, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

Ранения получили двое мужчин – это сотрудники предприятия. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в ночь на 8 июня россияне обстреливали Харьков. С 00:50 до 01:35 Холодногорский район пережил массированную атаку БпЛА.

«В результате ударов повреждены складские помещения почтового отделения, возникли пожары. Предварительно установлено, что для атаки враг применил БпЛА типа Герань-2. Пострадавших нет», – установили в прокуратуре.

Кроме того, накануне около 21:40, вражеский FPV-дрон ударил по селу Александровка Купянского района – ранены две женщины 52 и 54 лет.

«В тот же день в с. Чистоводовка Изюмского района российские военнослужащие нанесли удар БпЛА «Ланцет» по служебному автомобилю полиции. В результате атаки погиб полицейский. Еще трое сотрудников полиции подверглись острой реакции на стресс. Также тяжелые ранения получил гражданский мужчина», – добавили правоохранители.