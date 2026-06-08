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Двое мужчин получили тяжелые ранения: FPV-дрон ударил по Великому Бурлуку

Происшествия 10:36   08.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое мужчин получили тяжелые ранения: FPV-дрон ударил по Великому Бурлуку

Утром 8 июня FPV-дрон попал по территории вблизи элеватора в поселке Великий Бурлук, пишут в Харьковской облпрокуратуре. 

Ранения получили двое мужчин – это сотрудники предприятия. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в ночь на 8 июня россияне обстреливали Харьков. С 00:50 до 01:35 Холодногорский район пережил массированную атаку БпЛА.

«В результате ударов повреждены складские помещения почтового отделения, возникли пожары. Предварительно установлено, что для атаки враг применил БпЛА типа Герань-2. Пострадавших нет», – установили в прокуратуре.

Кроме того, накануне около 21:40, вражеский FPV-дрон ударил по селу Александровка Купянского района – ранены две женщины 52 и 54 лет.

«В тот же день в с. Чистоводовка Изюмского района российские военнослужащие нанесли удар БпЛА «Ланцет» по служебному автомобилю полиции. В результате атаки погиб полицейский. Еще трое сотрудников полиции подверглись острой реакции на стресс. Также тяжелые ранения получил гражданский мужчина», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 10:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 июня FPV-дрон попал по территории вблизи элеватора в поселке Великий Бурлук, пишут в Харьковской облпрокуратуре. ".