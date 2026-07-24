Live

Ще одна доба на Куп’янщині минула без боїв – Генштаб

Україна 08:12   24.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ще одна доба на Куп’янщині минула без боїв – Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині було 11 боєзіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 штурмів ворога біля Вовчанська, Вільчі, Стариці, Лимана, а також у напрямку Хатнього.

На Куп’янському – жодної атаки окупантів не зафіксували.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 308 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 463 дрони-камікадзе та здійснили 3230 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.

Також у ГШ оновили дані про втрати росіян:

Читайте також: Поранені троє військових: версія конфлікту зі стріляниною у Харкові від ОТЦК

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Сильна пожежа вирувала на складах у Дергачах після обстрілу – ДСНС
Сильна пожежа вирувала на складах у Дергачах після обстрілу – ДСНС
24.07.2026, 09:31
Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії
24.07.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч, затишшя на Купʼянщині
Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч, затишшя на Купʼянщині
24.07.2026, 09:04
Поранені троє військових: версія конфлікту зі стріляниною у Харкові від ОТЦК
Поранені троє військових: версія конфлікту зі стріляниною у Харкові від ОТЦК
23.07.2026, 21:39
Спроби прориву на Харківщині, жертви удару по “Новій пошті”: підсумки 23 липня
Спроби прориву на Харківщині, жертви удару по “Новій пошті”: підсумки 23 липня
23.07.2026, 23:00
Ще не спека, можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 24 липня
Ще не спека, можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 24 липня
23.07.2026, 19:31

Новини за темою:

24.07.2026
Сильна пожежа вирувала на складах у Дергачах після обстрілу – ДСНС
24.07.2026
Чотири КАБи та більше 30 БпЛА вдарили за добу по Харківщині – Синєгубов
24.07.2026
Частина електричок на Харківщині затримується – розклад
24.07.2026
Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч, затишшя на Купʼянщині
23.07.2026
На Харківщині стали менше хворіти на грип і ГРВІ, але зросли кишкові інфекції


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ще одна доба на Куп’янщині минула без боїв – Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 08:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 11 боєзіткнень, передає Генштаб ЗСУ.".