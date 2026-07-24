Ще одна доба на Куп’янщині минула без боїв – Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині було 11 боєзіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 штурмів ворога біля Вовчанська, Вільчі, Стариці, Лимана, а також у напрямку Хатнього.

На Куп’янському – жодної атаки окупантів не зафіксували.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 308 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 463 дрони-камікадзе та здійснили 3230 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.

Також у ГШ оновили дані про втрати росіян: