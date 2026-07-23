Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та 15 населених пунктів області. Внаслідок “прильотів” є загибла, а також 11 постраждалих, уточнює начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків 6 людей зазнали гострої реакції на стрес; у сел. Золочів зазнали поранень 57-річний чоловік і 12-річна дівчинка; у сел. Старий Салтів поранено 52-річну жінку, гостра реакція на стрес – у 30-річної жінки; у м. Ізюм зазнав гострої реакції на стрес 63-річний чоловік; у с. Юрченкове Вовчанської громади загинула 60-річна жінка”, – написав Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

шість ракет;

шість КАБів;

БпЛА типу “Ланцет”;

два БпЛА типу «Молния»;

11 fpv-дронів;

30 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.