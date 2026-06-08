Серія вибухів пролунала вночі у Харкові – який район атакували

Міський голова Ігор Терехов уночі 8 червня інформував про наліт БпЛА на Харків. За його інформацією, ворог обстрілював Холодногірський район.

Перший «приліт» у місті зафіксували близько першої години ночі. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою – Холодногірський район. Попередньо, росіяни вдарили по промисловій зоні.

Після цього в тому ж, Холодногірському районі, пролунало ще як мінімум шість вибухів, написав Терехов.

“Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається“, – уточнив мер.

Ще один «приліт», останній за ніч, був о 01:33.