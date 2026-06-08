Серія вибухів пролунала вночі у Харкові – який район атакували
Міський голова Ігор Терехов уночі 8 червня інформував про наліт БпЛА на Харків. За його інформацією, ворог обстрілював Холодногірський район.
Перший «приліт» у місті зафіксували близько першої години ночі. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою – Холодногірський район. Попередньо, росіяни вдарили по промисловій зоні.
Після цього в тому ж, Холодногірському районі, пролунало ще як мінімум шість вибухів, написав Терехов.
“Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається“, – уточнив мер.
Ще один «приліт», останній за ніч, був о 01:33.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 07:30;