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Серія вибухів пролунала вночі у Харкові – який район атакували

Події 07:30   08.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Серія вибухів пролунала вночі у Харкові – який район атакували

Міський голова Ігор Терехов уночі 8 червня інформував про наліт БпЛА на Харків. За його інформацією, ворог обстрілював Холодногірський район.

Перший «приліт» у місті зафіксували близько першої години ночі. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою – Холодногірський район. Попередньо, росіяни вдарили по промисловій зоні.

Після цього в тому ж, Холодногірському районі, пролунало ще як мінімум шість вибухів, написав Терехов.

Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається“, – уточнив мер.

Ще один «приліт», останній за ніч, був о 01:33.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 07:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Ігор Терехов уночі 8 червня інформував про наліт БпЛА на Харків. За його інформацією, ворог обстрілював Холодногірський район.".