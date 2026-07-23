У суботу Індустріальний район буде без світла: проведуть невідкладні роботи
У АТ “Харківобленерго” розповіли, що в суботу, 25 липня, з 08:00 до 18:00 у частині Індустріального не буде світла.
Це, пояснили енергетики, пов’язане із проведенням невідкладних ремонтних робіт. Без світла будуть мешканці будинків за адресами:
вул. Авангардна,
вул. Айвазовського,
пр-т Альошина,
вул. Армійська,
вул. Архитектора Лишневського,
пр-д. Барсельнський,
2-й пр-д Баштанівський,
вул. Біблика,
вул. Бекетова,
вул. Верстатна,
в-д. Верстатний,
вул. Верстатобудівельна,
вул. Ворсклинська,
вул. Виноградна
вул. Високовольтна,
в-д. Високовольтний,
вул. Вовчка,
вул. Водяного,
вул. Генерала Момота,
пр-т Героїв Харкова,
вул. Дністровська,
вул. Депутатська,
вул. Довженко,
вул. Душкіна,
вул. Електровозна,
пр-д Електровозний,
вул. Інгулецька,
пр-т Індустріальний,
пр-д Ірландський,
вул. Канадська,
вул. Карлівська,
вул. Кавалерійська,
вул. Каркача,
б-р Каркача,
вул. Карлівська,
вул. Каяльська,
вул. 12-го Квітня,
пров. Конструкторський,
вул. Конструкторська,
вул. Косарєва,
вул. Крала,
вул. Кременчуцька,
вул. Крушельницького,
1-й пр-д Лазурний,
2-й пр-д Лазурний,
вул. Лизогубівська,
в-д Мадридський,
вул. Механізаторів,
вул. Миру,
вул. Молодіжна,
в-д Мохначанський,
вул. Мохначанська,
2-й пр-д Неманський,
4-й пр-д Неманський,
пров. Новицький,
вул. Новицького,
пр-т Олександрівський,
вул. Олімпійська,
вул. Пастера,
пров. Підшипниковий,
вул. Підшипникова,
вул. Пирогова,
вул. Плиткова,
тупик Плитковий,
пров. Плитковий,
пр-д Плитковий,
в-д Плитковий,
вул. Пономаренківська,
пров. Пономаренківський,
пр-д Порту,
пр-д Португальський,
вул. Потоцького,
вул. Проскурівська,
вул. Роганська,
пров. Роганський,
пр-д Роганський,
пр-д Сепараторний,
вул. Скоропадського,
пров. Студеноцький,
вул. Таджицька,
вул. Таращанська,
вул. Тархова,
вул. Татліна,
вул. Тиха,
вул. Тясминська
вул. Уютна,
вул. Ценковського,
вул. Фасадна,
вул. Хотомлянська,
вул. ХТЗ,
вул. Шарикова,
пр-д Шариковий.