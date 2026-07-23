У суботу Індустріальний район буде без світла: проведуть невідкладні роботи

У АТ “Харківобленерго” розповіли, що в суботу, 25 липня, з 08:00 до 18:00 у частині Індустріального не буде світла.

Це, пояснили енергетики, пов’язане із проведенням невідкладних ремонтних робіт. Без світла будуть мешканці будинків за адресами:

вул. Авангардна,

вул. Айвазовського,

пр-т Альошина,

вул. Армійська,

вул. Архитектора Лишневського,

пр-д. Барсельнський,

2-й пр-д Баштанівський,

вул. Біблика,

вул. Бекетова,

вул. Верстатна,

в-д. Верстатний,

вул. Верстатобудівельна,

вул. Ворсклинська,

вул. Виноградна

вул. Високовольтна,

в-д. Високовольтний,

вул. Вовчка,

вул. Водяного,

вул. Генерала Момота,

пр-т Героїв Харкова,

вул. Дністровська,

вул. Депутатська,

вул. Довженко,

вул. Душкіна,

вул. Електровозна,

пр-д Електровозний,

вул. Інгулецька,

пр-т Індустріальний,

пр-д Ірландський,

вул. Канадська,

вул. Карлівська,

вул. Кавалерійська,

вул. Каркача,

б-р Каркача,

вул. Карлівська,

вул. Каяльська,

вул. 12-го Квітня,

пров. Конструкторський,

вул. Конструкторська,

вул. Косарєва,

вул. Крала,

вул. Кременчуцька,

вул. Крушельницького,

1-й пр-д Лазурний,

2-й пр-д Лазурний,

вул. Лизогубівська,

в-д Мадридський,

вул. Механізаторів,

вул. Миру,

вул. Молодіжна,

в-д Мохначанський,

вул. Мохначанська,

2-й пр-д Неманський,

4-й пр-д Неманський,

пров. Новицький,

вул. Новицького,

пр-т Олександрівський,

вул. Олімпійська,

вул. Пастера,

пров. Підшипниковий,

вул. Підшипникова,

вул. Пирогова,

вул. Плиткова,

тупик Плитковий,

пров. Плитковий,

пр-д Плитковий,

в-д Плитковий,

вул. Пономаренківська,

пров. Пономаренківський,

пр-д Порту,

пр-д Португальський,

вул. Потоцького,

вул. Проскурівська,

вул. Роганська,

пров. Роганський,

пр-д Роганський,

пр-д Сепараторний,

вул. Скоропадського,

пров. Студеноцький,

вул. Таджицька,

вул. Таращанська,

вул. Тархова,

вул. Татліна,

вул. Тиха,

вул. Тясминська

вул. Уютна,

вул. Ценковського,

вул. Фасадна,

вул. Хотомлянська,

вул. ХТЗ,

вул. Шарикова,

пр-д Шариковий.