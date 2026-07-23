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У суботу Індустріальний район буде без світла: проведуть невідкладні роботи

Суспільство 11:14   23.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У суботу Індустріальний район буде без світла: проведуть невідкладні роботи Зображення створене ШІ

У АТ “Харківобленерго” розповіли, що в суботу, 25 липня, з 08:00 до 18:00 у частині Індустріального не буде світла.

Це, пояснили енергетики, пов’язане із проведенням невідкладних ремонтних робіт. Без світла будуть мешканці будинків за адресами:

  • вул. Авангардна,

  • вул. Айвазовського,

  • пр-т Альошина,  

  • вул. Армійська,

  • вул. Архитектора Лишневського,

  • пр-д. Барсельнський,

  • 2-й пр-д Баштанівський, 

  • вул. Біблика,

  • вул. Бекетова,

  • вул. Верстатна,

  • в-д. Верстатний,

  • вул. Верстатобудівельна,

  • вул. Ворсклинська,

  • вул. Виноградна

  • вул. Високовольтна,

  • в-д. Високовольтний,

  • вул. Вовчка,

  • вул. Водяного,

  • вул. Генерала Момота,

  • пр-т Героїв Харкова,

  • вул. Дністровська,

  • вул. Депутатська,

  • вул. Довженко,

  • вул. Душкіна,

  • вул. Електровозна,

  • пр-д Електровозний,

  • вул. Інгулецька,

  • пр-т Індустріальний,

  • пр-д Ірландський,

  • вул. Канадська,

  • вул. Карлівська,

  • вул. Кавалерійська,

  • вул. Каркача,

  • б-р Каркача,

  • вул. Карлівська,

  • вул. Каяльська,

  • вул. 12-го Квітня,

  • пров. Конструкторський,

  • вул. Конструкторська,

  • вул. Косарєва,

  • вул. Крала,

  • вул. Кременчуцька,

  • вул. Крушельницького,

  • 1-й пр-д Лазурний,

  • 2-й пр-д Лазурний,

  • вул. Лизогубівська,

  • в-д Мадридський,

  • вул. Механізаторів,

  • вул. Миру,

  • вул. Молодіжна,

  • в-д Мохначанський,

  • вул. Мохначанська,

  • 2-й пр-д Неманський,

  • 4-й пр-д Неманський,

  • пров. Новицький,

  • вул. Новицького,

  • пр-т Олександрівський,

  • вул. Олімпійська,

  • вул. Пастера,

  • пров. Підшипниковий,

  • вул. Підшипникова,

  • вул. Пирогова,

  • вул. Плиткова, 

  • тупик Плитковий,

  • пров. Плитковий,

  • пр-д Плитковий,

  • в-д Плитковий,

  • вул. Пономаренківська,

  • пров. Пономаренківський,

  • пр-д Порту,

  • пр-д Португальський,

  • вул. Потоцького,

  • вул. Проскурівська,

  • вул. Роганська,

  • пров. Роганський,

  • пр-д Роганський,

  • пр-д Сепараторний,

  • вул. Скоропадського,

  • пров. Студеноцький,

  • вул. Таджицька,

  • вул. Таращанська,

  • вул. Тархова,

  • вул. Татліна,

  • вул. Тиха,

  • вул. Тясминська

  • вул. Уютна,

  • вул. Ценковського,

  • вул. Фасадна,

  • вул. Хотомлянська,

  • вул. ХТЗ,

  • вул. Шарикова,

  • пр-д Шариковий.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 11:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” розповіли, що в суботу, 25 липня, з 08:00 до 18:00 у частині Індустріального не буде світла.".