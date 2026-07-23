Другий день поспіль піротехніки розмінуватимуть село на Харківщині

У пресслужбі ХОВА поінформували, що піротехніки сьогодні займатимуться розмінуванням на Харківщині.

Вибухонебезпечні предмети знешкоджуватимуть у селі Бражківка Ізюмського району з 11:00 до 13:00.

Раніше МГ “Об’єктив” розповіла, що за добу піротехніки виявили та вилучили 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. Також протягом минулої доби рятувальники ліквідували 19 пожеж, шість із них – виникли через обстріли РФ

Нагадаємо, напередодні піротехніки вже знешкоджували вибухонебезпечні предмети з 11:00 до 13:00 у селі Бражківка. Людей закликали не лякатися – гучно не через “прильоти”.