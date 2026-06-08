Харківській молоді хочуть прищепити гарний смак: як прикрасили скейт-парк 📷
У Холодногірському сквері молоді митці прикрасили елементи місцевого скейт-парку стильними графіті, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».
«Нові яскраві малюнки з’явилися на заміну непристойним написам та лайкам, які раніше псували вигляд локації», – розповіли комунальники.
Зазначається: ця ініціатива стала результатом спільної роботи «Зеленбуду», департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, а також представників руху вуличних культур.
Пояснюють: це новий пілотний проєкт, мета якого — не просто ліквідувати наслідки вандалізму, а прищепити молоді гарний смак, показати різницю між справжнім вуличним мистецтвом та хуліганством.
У майбутньому, кажуть комунальники, таким чином планують оновити усі урбан-парки міста.
Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вхід на острів на Журавлівці роками був платний, але зараз там немає ані кас, ані орендарів. З весни цією територією опікується комунальне підприємство «Харківзеленбуд», фахівці якого вже заявили, що зроблять на цій території справжню оазу або ж, як обіцяє речник підприємства Андрій Кравченко, перетворять цю місцину на «салтівський рай».
Читайте також: НП на Буковині: обвалився дерев’яний міст із дітьми
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: граффити, новини Харкова, скейт, СКП "Харківзеленбуд";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харківській молоді хочуть прищепити гарний смак: як прикрасили скейт-парк 📷», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 12:08;