Харківській молоді хочуть прищепити гарний смак: як прикрасили скейт-парк 📷

У Холодногірському сквері молоді митці прикрасили елементи місцевого скейт-парку стильними графіті, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

«Нові яскраві малюнки з’явилися на заміну непристойним написам та лайкам, які раніше псували вигляд локації», – розповіли комунальники.

Зазначається: ця ініціатива стала результатом спільної роботи «Зеленбуду», департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, а також представників руху вуличних культур.

Пояснюють: це новий пілотний проєкт, мета якого — не просто ліквідувати наслідки вандалізму, а прищепити молоді гарний смак, показати різницю між справжнім вуличним мистецтвом та хуліганством.

У майбутньому, кажуть комунальники, таким чином планують оновити усі урбан-парки міста.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вхід на острів на Журавлівці роками був платний, але зараз там немає ані кас, ані орендарів. З весни цією територією опікується комунальне підприємство «Харківзеленбуд», фахівці якого вже заявили, що зроблять на цій території справжню оазу або ж, як обіцяє речник підприємства Андрій Кравченко, перетворять цю місцину на «салтівський рай».