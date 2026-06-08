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Харьковской молодежи хотят привить хороший вкус: как украсили скейт-парк 📷

Общество 12:08   08.06.2026
Виктория Яковенко
Харьковской молодежи хотят привить хороший вкус: как украсили скейт-парк 📷 Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Холодногорском сквере молодые художники украсили элементы местного скейт-парка стильными граффити, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Новые яркие рисунки появились на замену непристойным надписям и ругательствам, ранее портившим вид локации», — рассказали коммунальщики.

Отмечается, что эта инициатива стала результатом совместной работы «Зеленстроя», департамента по делам семьи, молодежи и спорта, а также представителей движения уличных культур.

Граффити украсили скейт-парк в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Граффити украсили скейт-парк в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Объясняют: это новый пилотный проект, цель которого — не просто ликвидировать последствия вандализма, а привить молодежи хороший вкус, показать разницу между настоящим уличным искусством и хулиганством.

В будущем, говорят коммунальщики, таким образом планируют обновить все урбан-парки города.

Граффити украсили скейт-парк в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Граффити украсили скейт-парк в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Граффити украсили скейт-парк в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Как писала ранее МГ «Объектив», вход на остров на Журавлевке годами был платным, однако сейчас там нет ни касс, ни арендаторов. С весны этой территорией занимается коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой», специалисты которого уже заявили, что сделают на этой территории настоящий оазис или же, как обещает спикер предприятия Андрей Кравченко, превратят это место в «салтовский рай».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском сквере молодые художники украсили элементы местного скейт-парка стильными граффити, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".