Харьковской молодежи хотят привить хороший вкус: как украсили скейт-парк 📷

В Холодногорском сквере молодые художники украсили элементы местного скейт-парка стильными граффити, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Новые яркие рисунки появились на замену непристойным надписям и ругательствам, ранее портившим вид локации», — рассказали коммунальщики.

Отмечается, что эта инициатива стала результатом совместной работы «Зеленстроя», департамента по делам семьи, молодежи и спорта, а также представителей движения уличных культур.

Объясняют: это новый пилотный проект, цель которого — не просто ликвидировать последствия вандализма, а привить молодежи хороший вкус, показать разницу между настоящим уличным искусством и хулиганством.

В будущем, говорят коммунальщики, таким образом планируют обновить все урбан-парки города.

Как писала ранее МГ «Объектив», вход на остров на Журавлевке годами был платным, однако сейчас там нет ни касс, ни арендаторов. С весны этой территорией занимается коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой», специалисты которого уже заявили, что сделают на этой территории настоящий оазис или же, как обещает спикер предприятия Андрей Кравченко, превратят это место в «салтовский рай».