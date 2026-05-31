Бесплатно, но не всё: как превращают в «салтовский рай» пляж на Журавлевке 📹

Вход на остров на Журавлевке годами был платным, однако сейчас там нет ни касс, ни арендаторов. С весны этой территорией занимается коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой», специалисты которого уже заявили, что сделают на этой территории настоящий оазис или же, как обещает спикер предприятия Андрей Кравченко, превратят это место в «салтовский рай».

«Открыли сезон загара на нашей любимой Журавлевке. Прекрасно, солнышко, пляжик, просто бомбастик», — говорит отдыхающая Мария.

«Бесплатным пляж стал в прошлом году. И я начал сюда приходить. До этого я отдыхал перед платным пляжем на берегу», — вспоминает отдыхающий Александр.

«Ходила хоть там лежала, где не платное. Потому что пенсия маленькая. А так красота. И сейчас что задумали — вообще чудо», — рассказывает отдыхающая Наталья.

На вопрос, как водичка, отдыхающий Владимир бодро отвечает: «Тепленькая! Девушка, я без галстука». А вот на вопрос относительно самого пляжа добавляет: «Еще ж пока стройка. Ничего не ясно».

А история такова. Почти два десятилетия на этих 16 гектарах был частный пляж «Акважур». В 2007-м остров взяла в аренду фирма «Контакт плюс» — сразу на 49 лет.

«»Контакт плюс» — это фирма экс-депутата Верховной Рады Дмитрия Шенцева, экс-депутата облсовета Давида Чихладзе. То есть они менеджерили этот журавлевский остров», — объясняет соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин.

Но в 2015-м фирма инициировала раздел земли на отдельные участки, что горсовет разрешил. Но потом пошел в суд, чтобы расторгнуть договор аренды.

«Горсовет решил, что недобросовестно как-то частники занимаются этим разделом земельных участков. Горсовет в 2018–21 годах, когда была судебная тяжба, проиграл процессы. Потом началось полномасштабное вторжение, и в 2025 году мэрия снова пошла в суд», — комментирует Лисичкин.

Судебная эпопея прошла три инстанции. И если первую выиграл город, то апелляцию — арендатор. Точку поставил Верховный суд: договор аренды был расторгнут. И уже в мае на сессии горсовет передал остров «Харьковзеленстрою».

«Сам вход на нашу территорию, на территорию острова, на территорию зоны отдыха со стороны улицы Непокоренных останется бесплатным для всех посетителей», — подчеркнул спикер предприятия Андрей Кравченко.

Зеленстроевцы только начинают перевоплощение острова.

«Убрали всякий мусор, тут было множество грязи, окурков и тому подобного. И готовимся завезти новый песок, обустроить новый участок для отдыха. В зоне пляжа мы будем убирать и ил, и водоросли», — отчитывается Кравченко.

Параллельно коммунальщики занимаются озеленением. И весной уже высадили на аллее около полусотни деревьев. Согласно концепции, дикая природа будет сочетаться с благоустроенными пляжными уголками.

«Это сортовая, такая извилистая, декоративная ива. Она из наших питомников рядом с Харьковом привезена, потому что тут надо немножко декоративности добавить», — рассказывает Кравченко. На вопрос, какие еще виды деревьев здесь будут высаживать, отвечает: «Вообще перечень достаточно большой. В основном это деревья нашей лесополосы, мы их определили около 50 видов, консультируясь со специалистами, экологами, арбористами. Это привычные нам и ивы, и клены, и дубы, и сосны».

Кроме того, на острове уже частично переделали спортплощадку. Кравченко отметил, что коммунальщики начали монтировать новые тренажеры для тех, кто хочет искупаться, а потом немножко позаниматься спортом. На территории также планируют установить бесплатные автоматы с питьевой водой. Спикер предприятия не исключает, что со временем здесь появятся и небольшие палатки с напитками и едой. При этом частный ресторан «Мельница» продолжит работать на острове, поскольку является частной собственностью, однако коммунальщики обещают контролировать, чтобы заведение не мешало людям.

Сам отдых на территории будет бесплатным, но за дополнительные пляжные услуги, например шезлонги, планируют брать плату. Показывая старые лежаки, Кравченко подчеркнул, что белых пластиковых шезлонгов «как в отелях» здесь не будет. Коммунальщики планируют своими силами создавать значительно более эстетичные конструкции из дерева и металла.

В перспективе также рассматривают возобновление разнообразного досуга на воде: горки, аренду лодок, сапов или катамаранов. Но, как отмечает Кравченко, это вопрос будущего. Так что как все будет устроено — пока не понимают.

«Если говорить об аренде лодок, катамаранов, это точно так же будет возобновлено, эта станция будет работать. И да, это будет дополнительная услуга, но подчеркиваю, что это будет доступно для каждого горожанина, не будут заоблачные деньги», — уверяет он.

Нет четкого понимания пока и насчет беседок. На вопрос, пойдет ли плата за беседки и прокаты в городской бюджет, Кравченко ответил: «Что касается аренды беседок, то этим будет заниматься другое коммунальное предприятие. Сейчас работаем здесь исключительно мы по благоустройству. Со временем, когда уже немножко разовьется эта территория, то, возможно, надо будет привлекать и другие коммунальные предприятия для того, чтобы они нам помогли».

На территории острова еще остаются беседки от предыдущего арендатора, однако пользоваться ими не советуют из-за плохого состояния, сейчас их демонтируют. Зато с другой стороны активно монтируют новые объекты.

«Видим беседку, где довольно удобно может разместиться большое количество людей. Отдельный стол под открытым небом. Это зона для мангалов, для того, чтобы что-то пожарить себе. И вот примерно в таком виде будет весь этот участок как раз переоборудован. Я так надеюсь, в ближайшие месяцы или даже недели, возможно, заработают, и мы как раз сможем ознакомиться с условиями и с ценами на эту услугу», — отметил Кравченко.

Прямо у воды также будут беседки, рассказали МГ «Объектив» рабочие. Один из них, Евгений, подтвердил, что они сейчас активно чистят берег и выравнивают зону для подъезда машин, чтобы навести красоту и порядок. Однако кто именно задействован в этих работах — выяснить не удалось. Когда мы поинтересовались у Евгения, где он работает, мужчина с улыбкой ответил: «Попросили помочь».

Отдыхающая Мария, которая посещала остров во времена платного входа, признается, что сейчас ей немного не хватает привычного комфорта и шезлонгов, из-за чего приходится брать с собой покрывало. Однако на вопрос о том, нужна ли Салтовке такая обновленная зона отдыха, она уверенно отвечает, что, конечно, нужна, ведь жизнь идет и «ее нужно жить».

А вот отдыхающий Владимир масштабное обустройство пляжей во время войны не поддерживает.

«Мне кажется, не время сейчас делать перестройки эти. Пол-Харькова в развалинах. Без окон, без дверей. Надо туда деньги вкладывать. Дороги разбиты. А это бы могло подождать», — считает Владимир.

«Сейчас, когда мы не имеем возможности никуда поехать отдохнуть, там за границу, или даже не все могут поехать на запад Украины. Журавлевка традиционно — это едва ли не самая любимая локация для речного отдыха среди харьковчан. Поэтому закономерно, что надо, чтобы это место оставалось таким. А из-за того, что это уже городская собственность, она должна соответствовать нашему видению хорошего, комфортного отдыха для харьковчан», — подытожил Кравченко.