Харьковчанин захватил землю у пруда и начал строить базу отдыха — полиция

О подозрении в самовольном занятии участка возле пруда на территории Малиновской громады Чугуевского района и незаконном строительстве домиков для отдыха рыбаков сообщили 55-летнему харьковчанину.

Этот участок относится к землям водного фонда и имеет целевое назначение «для рыбохозяйственных нужд». Несмотря на это, мужчина без предусмотренных законом документов занял его и начал строить домики для отдыха рыбаков, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Фигурант не оформил правоустанавливающих документов на землю, не получил соответствующих решений органов местного самоуправления и не имел разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, строительство осуществлялось с нарушением требований законодательства, а также без государственной регистрации прав на земельный участок», — констатировали правоохранители.

По ч. 3 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УКУ мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.

