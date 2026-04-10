Харьковчанин захватил землю у пруда и начал строить базу отдыха — полиция
О подозрении в самовольном занятии участка возле пруда на территории Малиновской громады Чугуевского района и незаконном строительстве домиков для отдыха рыбаков сообщили 55-летнему харьковчанину.
Этот участок относится к землям водного фонда и имеет целевое назначение «для рыбохозяйственных нужд». Несмотря на это, мужчина без предусмотренных законом документов занял его и начал строить домики для отдыха рыбаков, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Фигурант не оформил правоустанавливающих документов на землю, не получил соответствующих решений органов местного самоуправления и не имел разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, строительство осуществлялось с нарушением требований законодательства, а также без государственной регистрации прав на земельный участок», — констатировали правоохранители.
По ч. 3 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УКУ мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.
Как сообщала МГ «Объектив», в суд передали дело бывшего начальника отдела земельных ресурсов одной из райгосадминистраций Харьковской области. Он согласовал проект землеустройства по отводу участка площадью почти 2 га в собственность местного жителя для ведения личного хозяйства. Однако часть этой земли находилась в постоянном пользовании ГП «Харьковская лесная научно-исследовательская станция».
• Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 20:00;