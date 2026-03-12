Синегубов обратился к родителям после трагедии на водоеме в Харькове

Четверо из шестерых детей, которые провалились под лед на карьере по улице Семена Кузнеца в Харькове днем 12 марта и которых очевидцу удалось спасти, получили переохлаждение.

Мальчиков 8 и 9 лет и девочек 9 и 10 лет доставили в больницу. Медики также оказывают помощь 40-летнему мужчине, который нырнул в ледяную воду, чтобы их вытащить, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он подчеркнул: то, что произошло, — трагедия. Ведь двоих детей спасти не удалось – погибли мальчики 11 и 17 лет. При этом старший утонул, пытаясь спасти младших товарищей.

«Искренне сочувствую родным и близким погибших ребят. Это невыразимая боль, – отметил Синегубов. – Прошу всех родителей еще раз поговорить со своими детьми об опасности пребывания на льду. Объясните, что даже там, где лед кажется прочным, он может быть смертельно опасным. Подобные трагедии не должны повторяться».

Как сообщала МГ «Объектив», шестеро детей провалились под лед на карьере по улице Семена Кузнеца в Шевченковском районе Харькова днем 12 марта. Мужчина, ставший свидетелем этого происшествия, бросился на помощь. Ему удалось спасти двух девочек и двоих мальчиков. 10-летний и 17-летний мальчики погибли. Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших на берег, с их родителями работали психологи.