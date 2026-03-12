Синєгубов звернувся до батьків після трагедії на водоймі в Харкові

Четверо з шістьох дітей, які провалилися під лід на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця в Харкові вдень 12 березня і яких очевидцеві вдалося врятувати, отримали переохолодження.

Хлопчиків 8 та 9 років і дівчаток 9 та 10 років доправили до лікарні. Медики також надають допомогу 40-річному чоловікові, який пірнув у крижану воду, щоби їх витягнути, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив: те, що сталося, – трагедія. Адже двох дітей урятувати не вдалося – загинули хлопчики 11 та 17 років. При цьому старший потонув, намагаючись урятувати молодших товаришів.

“Щиро співчуваю рідним і близьким загиблих хлопців. Це невимовний біль, – зазначив Синєгубов. – Прошу всіх батьків ще раз поговорити зі своїми дітьми про небезпеку перебування на кризі. Поясніть, що навіть там, де лід здається міцним, він може бути смертельно небезпечним. Подібні трагедії не мають повторюватися”.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, шестеро дітей провалилися під кригу на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця у Шевченківському районі Харкова вдень 12 березня. Чоловік, який став свідком цієї події, кинувся на допомогу. Йому вдалося врятувати двох дівчаток та двох хлопчиків. 10-річний та 17-річний хлопці загинули. Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих на берег, з їхніми батьками працювали психологи.