Негода завадила РФ бити по Харківщині, але принесла блекаут та руйнування

Події 10:48   27.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував минулу добу на Харківщині. Він повідомив, що руйнування через обстріли незначні, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Але є нюанси.

Він пояснив: сильний вітер, що накрив напередодні регіон, завадив росіянам обстрілювати Харків та область. Руйнування через “прильоти” все ж таки є, проте вони незначні.

“Однак внаслідок негоди у нас стався майже повний блекаут міста Харкова, частини Харківської області. Проте наші енергетики оперативно ліквідували наслідки, проте зараз у нас ще близько 12,5 тисяч абонентів перебувають без електропостачання. Однак це лише внаслідок, скажімо так, розриву лінії електропередач”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, синоптики  попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам надали II рівень небезпеки — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові  приспустили найбільший державний прапор України. Шквальний вітер наробив біди в місті — валив дерева та зривав дахи з будинків. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт. Внаслідок бурі у Немишлянському районі Харкова  86-річна жінка отримала травми — на неї через шквал упав шифер із даху будинку. Постраждалу госпіталізували, лікарі надають їй необхідну допомогу.

За інформацією Ситуаційного центру та Департаменту надзвичайних ситуацій, 27 квітня станом на 08:00 у місті пошкоджені 196 покрівель, також є дані про 42 випадки обривів проводів. Також через сильний вітер впало 107 дерев і великих гілок, пошкоджено 17 автомобілів. Загалом інформаційно-диспетчерська служба «1562» прийняла понад 2,9 тисячі звернень.

