Сьогодні в Ізюмському районі буде гучно: заплановане розмінування
У пресслужбі ХОВА попередили, що сьогодні, 27 квітня, в Ізюмському районі будуть проводити роботи з розмінування територій.
Підривні роботи розпочнуться о 12:00 та триватимуть до 13:30 біля населеного пункту Рідне Ізюмського району. З огляду на це мешканців закликали не боятися звуків вибухів – це не “прильоти”.
Тим часом в облуправлінні ДСНС розповіли: за минулий тиждень піротехніки знешкодили 435 одиниць вибухонебезпечних предметів.
“Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС . Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 140341 одиницю вибухонебезпечних предметів”, – додали рятувальники.
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ізюмський район, вибухи, пиротехники, розмінування;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 10:18;