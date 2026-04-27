Live

Сьогодні в Ізюмському районі буде гучно: заплановане розмінування

Суспільство 10:18   27.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі ХОВА попередили, що сьогодні, 27 квітня, в Ізюмському районі будуть проводити роботи з розмінування територій.

Підривні роботи розпочнуться о 12:00 та триватимуть до 13:30 біля населеного пункту Рідне Ізюмського району. З огляду на це мешканців закликали не боятися звуків вибухів – це не “прильоти”.

Тим часом в облуправлінні ДСНС розповіли: за минулий тиждень піротехніки знешкодили 435 одиниць вибухонебезпечних предметів.

“Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС . Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 140341 одиницю вибухонебезпечних предметів”, – додали рятувальники.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 10:18;

