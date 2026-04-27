Сьогодні в Ізюмському районі буде гучно: заплановане розмінування

У пресслужбі ХОВА попередили, що сьогодні, 27 квітня, в Ізюмському районі будуть проводити роботи з розмінування територій.

Підривні роботи розпочнуться о 12:00 та триватимуть до 13:30 біля населеного пункту Рідне Ізюмського району. З огляду на це мешканців закликали не боятися звуків вибухів – це не “прильоти”.

Тим часом в облуправлінні ДСНС розповіли: за минулий тиждень піротехніки знешкодили 435 одиниць вибухонебезпечних предметів.

“Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС . Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 140341 одиницю вибухонебезпечних предметів”, – додали рятувальники.