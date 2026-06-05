Сьогодні 5 червня 2026: яке свято та день в історії

5 червня у 2022 році відбувся конституційний референдум у Казахстані. У 1990-му стартував дводенний Всеукраїнський православний собор у Києві, на якому відродили УАПЦ. У 1967-му почалася Шестиденна арабо-ізраїльська війна. У 1945-му в Берліні підписали Декларацію про поразку Німеччини, якою встановили зони окупації країни. У 1925-му народився останній президент УНР у вигнанні. У 1910-му в Києві відбувся перший політ літака вітчизняної конструкції – авторства професора КПІ. У 1596-му розпочалася остання та розгромна битва поляків проти повстанців Северина Наливайка.

Свята та пам’ятні дати 5 червня

5 червня у світі – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Міжнародний день боротьби з незаконним та нерегульованим рибальством, Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією.

Перша п’ятниця червня – це Європейський день зубних техніків.

Також сьогодні: День польотів на повітряній кулі.

5 червня в історії

5 червня 1596 року розпочалася остання та розгромна битва поляків проти повстанців Северина Наливайка. Вона проходила протягом 5-8 червня в урочищі Солониця поблизу населеного пункту Лубни. Докладніше.

5 червня 1910 року в Києві вперше піднявся в повітря літак вітчизняної конструкції. Докладніше.

5 червня 1925 року народився останній президент УНР в екзилі Микола Плав’юк. Докладніше.

5 червня 1945 року в Берліні підписали Декларацію про поразку Німеччини та прийняття верховної влади в цій країні урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції. Докладніше.

5 червня 1967 року розпочалася Шестиденна арабо-ізраїльська війна. Докладніше.

5 червня 1990 року розпочався дводенний Всеукраїнський православний собор у Києві. На ньому проголосили відродження Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). А також обрали патріархом митрополита Мстислава (Скрипника). Докладніше.

5 червня 2022 року відбувся конституційний референдум у Казахстані. Його проведення стало можливим після масових заворушень, що охопили країну на початку року. Вони почалися з економічних вимог знизити ціну на скраплений газ, а переросли в політичні акції. Від протестувальників “дісталося” попередньому президенту країни Нурсултану Назарбаєву, який пішов “на почесну пенсію” з великою помпою. Влада країни перейшла наступнику, якого вибрав сам Назарбаєв – Касим-Жомарту Токаєву. Здавалося, що при цьому реальна влада багато в чому – в руках “Єлбаси” (лідера нації – цей титул надали Назарбаєву у 2010 році). Він зберіг посаду голови Асамблеї народу Казахстану, голови Ради безпеки країни, члена Конституційної ради та голови панівної партії “Нур Отан”. Такий перебіг справ явно не влаштовував громадян.

Під час протестів розпочалося “народне розвінчання культу особистості” експрезидента – його пам’ятники скидали з постаментів, а вимога прибрати Назарбаєва від влади стала однією з ключових. Під час протестів відбулися сутички з поліцією, були загиблі та поранені. Для придушення народного опору до країни відправили “миротворців” ОДКБ – здебільшого російських військових. Протести придушили, але нова влада країни зробила висновки. 26 січня депутати верхньої палати парламенту внесли зміни до законів, скасувавши довічне головування Назарбаєва в Асамблеї народу Казахстану та Раді безпеки.

А 5 червня провели референдум щодо внесення правок до конституції країни. Пропоновані зміни Касим-Жомарт Токаєв оголосив у березні 2022 року. Після цього створив робочу групу, яка мала опрацювати пропозиції щодо конституційних змін разом із парламентом. У квітні запропоновані поправки подали на затвердження Конституційної Ради. Слідом за них (як закон) голосував парламент. На референдумі громадянам не пропонували обирати які зміни вносити, а які ні. Питання було одне та передбачало відповідь так/ні: “Чи приймаєте Ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Казахстан, викладені у проєкті Закону Республіки Казахстан “Про внесення змін та доповнень до Конституції Республіки Казахстан”, опублікованому у ЗМІ 6 травня 2022 року?” Більшість тих, хто взяв участь, відповіла “так”. У результаті люди підтримали вилучення статусу Єлбаси, зниження прохідного бар’єра до парламенту (Мажилісу), можливість для громадян відкликати депутатів-мажоритарників; створення Конституційного суду та часткове обмеження президентських повноважень. Слід зазначити, що конституцію в Казахстані переписували неодноразово. 15 березня цього року був черговий референдум щодо змін до основного закону країни. І на ньому, за оцінками політологів, стався значний відкат до “назарбаївщини”.

Церковне свято 5 червня

5 червня вшановують пам’ять священномученика Дорофея, єпископа Тирського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день дме східний вітер, то літо буде дощовим.

Якщо день теплий і ясний, буде добрий урожай.

Якщо над водою туман – буде багато грибів.

Що не можна робити 5 червня

Не можна нічого лагодити та ремонтувати.

Не можна вінчатися.

Краще в цей день не збирати врожай і лікарські трави.