Сьогодні 5 червня: яке свято та день в історії

5 червня 1596 року розпочалася остання та розгромна битва поляків проти повстанців Северина Наливайка. У 1910-му в Києві відбувся перший політ літака вітчизняної конструкції – авторства професора КПІ. У 1945-му в Берліні підписали Декларацію про поразку Німеччини, якою встановили зони окупації країни. У 1967-му почалася Шестиденна арабо-ізраїльська війна. У 1990-му стартував дводенний Всеукраїнський православний собор у Києві, на якому відродили УАПЦ.

Свята та пам’ятні дати 5 червня

5 червня у світі – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Міжнародний день боротьби з незаконним та нерегульованим рибальством, Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією.

Також відзначають: День повітряних куль, День бігу (перша середа червня).

5 червня в історії

5 червня 1596 року розпочалася остання та розгромна битва поляків проти повстанців Северина Наливайка. Вона проходила протягом 5-8 червня в урочищі Солониця поблизу населеного пункту Лубни. Детальніше.

5 червня 1910 року в Києві вперше піднявся у повітря літак вітчизняної конструкції. Детальніше.

5 червня 1925 року народився останній президент УНР в екзилі Микола Плав’юк. Саме він у 1992-му передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, якою УНР визнавала незалежну Україну своєю правонаступницею. Детальніше.

5 червня 1945 року в Берліні підписали Декларацію про поразку Німеччини та прийняття верховної влади в цій країні урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції. Детальніше.

5 червня 1967 року розпочалася Шестиденна арабо-ізраїльська війна. Воювала Держава Ізраїль проти Єгипту, Сирії, Йорданії, Іраку та Алжиру. Війна тривала до 10 червня, і попри таку кількість противників, перемогу здобув Ізраїль, значно розширивши свої території.

Різноманітні військові конфлікти із сусідами в Ізраїлі не припинялися з моменту створення країни. Підвалини для Шестиденної війни заклали ще під час Суецької кризи, коли президент Єгипту Гамаль Абдель Насер, який прийшов до влади в результаті перевороту, прийняв рішення націоналізувати Суецький канал. Тоді, у 1956 році, на Єгипет напали армії Ізраїлю, Британії та Франції. Ізраїлю вдалося захопити весь Синайський півострів та Сектор Гази. Однак згодом під тиском США та СРСР усім арміям країн, що брали участь у вторгненні, довелося залишити територію Єгипту. На Синайському півострові розмістили війська ООН, місія яких полягала у спостереженні за перемир’ям.

Ще на початку 1967 року в Ізраїлі переважала думка про те, що Єгипет поки що не готовий розпочати повномасштабну війну, адже вісім елітних військових бригад Єгипту брали участь у громадянській війні в Ємені. Однак відносини Ізраїлю тривалий час загострювалися з іншим сусідом – Сирією. Конфлікти були через водні ресурси, контроль над демілітаризованими зонами, підтримку сирійським урядом воєнізованих угруповань палестинських арабів тощо. Періодично у прикордонні відбувалися обстріли та бойові зіткнення. На цьому тлі в листопаді 1966 року Єгипет та Сирія уклали союз. Протягом весни 1967 року бойові зіткнення на сирійсько-ізраїльському кордоні все частішали. У квітні вже дійшло до масштабного зіткнення, в якому ВПС Ізраїлю збивали сирійські винищувачі. Також дедалі войовничішою ставала політична риторика обох сторін, вони переходили до взаємних погроз вторгнення та знищення.

13 травня уряд Єгипту отримав від своїх союзників – СРСР офіційне повідомлення про підготовку Ізраїлем нападу на Сирію. Наступного дня Єгипет мобілізував свої сили в зоні Суецького каналу та навколо неї. А на День незалежності Ізраїлю, 15 травня, єгипетські війська почали концентруватися біля кордону. 16 травня Єгипет поставив ООН вимогу про виведення миротворців, які патрулювали лінію припинення вогню. Генсек ООН одночасно звернувся до Єгипту, щоб там відмовилися від вимоги, та до Ізраїлю – за дозволом розмістити ці війська з ізраїльського боку кордону. Але отримав відмову від обох країн. Одночасно Ізраїль розпочав мобілізацію. 19 травня війська ООН почали виводити. З 21 по 28 травня мобілізацію провели в Єгипті, Йорданії та Судані.

Очевидно, що всі сторони готувалися до війни. Проте Ізраїлю вдалося розпочати її несподівано та дуже ефективно. 5 червня ВПС Ізраїлю завдали ударів по всіх аеродромах Єгипту, за кілька “нальотів” фактично знищивши єгипетські ВПС. Слідом від авіації майже повністю позбавили Йорданію та Сирію, дісталося й іракським ВПС. Звичайно, були й удари у відповідь, проте їхні наслідки були значно меншими. Здобувши панування в повітрі, Ізраїль приступив і до наземної операції, стрімко просуваючись. За шість днів війни ізраїльська армія захопила Синайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим і Голанські висоти. Загалом країна отримала контроль над територією, яка у 3,5 раза перевищувала її довоєнну площу. Уже 8 червня Єгипет та Йорданія домовились із ворогом про припинення вогню, 9 червня відповідних домовленостей досягла Сирія. Втрати сторін, за наявними даними, становили понад 20 тисяч убитими серед громадян арабських країн та близько 1000 ізраїльтян.

Звичайно, міжнародні організації із завоюваннями Ізраїлю змиритися не могли. 22 листопада 1967 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію 242 з формулою “земля в обмін на мир”. Ізраїль закликали вивести війська із територій, що були захоплені під час Шестиденної війни. Однак поступатися ніхто не поспішав. Синай Єгипту Ізраїль повернув у 1978 році після Кемп-Девідських угод (війська виводили до 1982-го). Але статус інших територій, що були захоплені під час Шестиденної війни, досі є причиною конфліктів та воєн. Зокрема, “гарячою точкою” протягом десятиліть залишається Сектор Гази, з якого Ізраїль виводив війська та евакуював усіх “своїх” цивільних ще 2005 року, але зараз, після терористичного нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, там знову точиться війна.

5 червня 1990 року розпочався дводенний Всеукраїнський православний собор у Києві. На ньому проголосили відродження Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). А також обрали патріархом митрополита Мстислава (Скрипника). Детальніше.

Церковне свято 5 червня

5 червня – віддання свята Переполовення П’ятдесятниці. Вшановують пам’ять священномученика Дорофея, єпископа Тирського. Він народився у 255 році в Антіохії. У зрілому віці був єпископом у фінікійському місті Тирі. Застав дві хвилі гонінь на християн – за часів імператора Діоклетіана встиг виїхати. Повернувся в часи Костянтина Великого та пів століття присвятив служінню. Але слідом до влади прийшов Юліан Відступник. Від його гонінь на християн Дорофей уже не врятувався. 107-річного єпископа за відмову зректися Христа піддали мукам і вбили.

Народні прикмети

Якщо глід густо цвіте, то зима буде суворою.

Якщо мурахи відповзли далеко від мурашника – до гарної погоди.

Що не можна робити 5 червня

Не можна нічого лагодити та ремонтувати.

Не можна вінчатися.

Краще в цей день не збирати врожай і лікарські трави.