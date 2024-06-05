Сегодня 5 июня: какой праздник и день в истории

5 июня 1596 года началась последняя и разгромная битва поляков против повстанцев Северина Наливайко. В 1910-м в Киеве состоялся первый полет самолета отечественной конструкции – авторства профессора КПИ. В 1945-м в Берлине подписали Декларацию о поражении Германии, которой установили зоны оккупации страны. В 1967-м началась Шестидневная арабо-израильская война. В 1990-м стартовал двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве, на котором возродили УАПЦ.

Праздники и памятные даты 5 июня

5 июня в мире – Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством, Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией.

Также отмечают: День воздушных шаров, День бега (первая среда июня).

5 июня в истории

5 июня 1596 года началась последняя и разгромная битва поляков против повстанцев Северина Наливайко. Она проходила в течение 5-8 июня в урочище Солоница вблизи населенного пункта Лубны. Подробнее.

5 июня 1910 года в Киеве впервые поднялся в воздух самолет отечественной конструкции. Подробнее.

5 июня 1925 года родился последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк. Именно он в 1992-м передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, которой УНР признавала независимую Украину своей правопреемницей. Подробнее.

5 июня 1945 года в Берлине подписали Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в этой стране правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Подробнее.

5 июня 1967 года началась Шестидневная арабо-израильская война. Воевало Государство Израиль против Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира. Война продолжалась до 10 июня, и, несмотря на такое количество противников, победу одержал Израиль, значительно расширив свои территории.

Разнообразные военные конфликты с соседями в Израиле не прекращались с момента создания страны. Основания для Шестидневной войны заложили еще во время Суэцкого кризиса, когда пришедший к власти в результате переворота президент Египта Гамаль Абдель Насер принял решение национализировать Суэцкий канал. Тогда, в 1956 году, на Египет напали армии Израиля, Британии и Франции. Израилю удалось захватить весь Синайский полуостров и Сектор Газа. Однако впоследствии под давлением США и СССР всем армиям участвовавших во вторжении стран пришлось покинуть территорию Египта. На Синайском полуострове разместили войска ООН, миссия которых заключалась в наблюдении за перемирием.

Еще в начале 1967 года в Израиле преобладало мнение о том, что Египет пока не готов начать полномасштабную войну, ведь восемь элитных военных бригад Египта участвовали в гражданской войне в Йемене. Однако отношения Израиля долгое время обострялись с другим соседом – Сирией. Конфликты были из-за водных ресурсов, контроля над демилитаризованными зонами, поддержки сирийским правительством военизированных группировок палестинских арабов и т.д. Периодически в пограничье происходили обстрелы и боевые столкновения. На этом фоне в ноябре 1966 года Египет и Сирия заключили союз. В течение весны 1967 года боевые столкновения на сирийско-израильской границе все учащались. В апреле уже дошло до масштабного столкновения, в котором ВВС Израиля сбивали сирийские истребители. Также все более воинственной становилась политическая риторика обеих сторон, они переходили к взаимным угрозам вторжения и уничтожения.

13 мая правительство Египта получило от своих союзников – СССР официальное уведомление о подготовке Израилем нападения на Сирию. На следующий день Египет мобилизовал свои силы в зоне Суэцкого канала и вокруг нее. А в День независимости Израиля, 15 мая, египетские войска начали концентрироваться у границы. 16 мая Египет поставил ООН требование о выводе миротворцев, патрулировавших линию прекращения огня. Генсек ООН одновременно обратился к Египту, чтобы там отказались от требования, и к Израилю — за разрешением разместить эти войска с израильской стороны границы. Но получил отказ от обеих стран. Одновременно Израиль приступил к мобилизации. 19 мая войска ООН стали выводить. С 21 по 28 мая мобилизацию провели в Египте, Иордании и Судане.

Очевидно, что все стороны готовились к войне. Однако Израилю удалось начать ее неожиданно и очень эффективно. 5 июня ВВС Израиля нанесли удары по всем аэродромам Египта, за несколько «налетов» фактически уничтожив египетские ВВС. Следом от авиации почти полностью избавили Иорданию и Сирию, досталось и иракским ВВС. Конечно, последовали и ответные удары, однако их последствия были значительно меньше. Получив господство в воздухе, Израиль приступил и к наземной операции, стремительно продвигаясь. Всего за шесть дней войны израильская армия захватила Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. В целом страна получила контроль над территорией, которая в 3,5 раза превышала ее довоенную площадь. Уже 8 июня Египет и Иордания договорились с врагом о прекращении огня, 9 июня соответствующих договоренностей достигла Сирия. Потери сторон, по имеющимся данным, составили более 20 тысяч убитых среди граждан арабских стран и около 1000 израильтян.

Конечно, международные организации с завоеваниями Израиля смириться не могли. 22 ноября 1967 года Совбез ООН принял резолюцию 242 с формулой «земля в обмен на мир». Израиль призвали вывести войска из территорий, захваченных во время Шестидневной войны. Однако уступать никто не торопился. Синай Египту Израиль вернул в 1978 году после Кэмп-Дэвидских соглашений (войска выводили до 1982-го). Но статус других территорий, захваченных во время Шестидневной войны, до сих пор является причиной конфликтов и войн. В частности, «горячей точкой» на протяжении десятилетий остается Сектор Газа, из которого Израиль выводил войска и эвакуировал всех «своих» гражданских еще в 2005 году, но сейчас, после террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, там вновь идет война.

5 июня 1990 года начался двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве. На нем провозгласили возрождение Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). А также избрали патриархом митрополита Мстислава (Скрипника). Подробнее.

Церковный праздник 5 июня

5 июня – отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Чтят память священномученика Дорофея, епископа Тирского. Он родился в 255 году в Антиохии. В зрелом возрасте был епископом в финикийском городе Тире. Застал две волны гонений на христиан – во времена императора Диоклетиана успел уехать. Вернулся во времена Константина Великого и полвека посвятил служению. Но следом к власти пришел Юлиан Отступник. От его гонений на христиан Дорофей уже не спасся. 107-летнего епископа за отказ отречься от Христа подвергли мучениям и убили.

Народные приметы

Если боярышник густо цветет, то зима будет суровой.

Если муравьи отползли далеко от муравейника – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 5 июня

Нельзя ничего чинить и ремонтировать.

Нельзя венчаться.

Лучше в этот день не собирать урожай и лекарственные травы.