Сегодня 5 июня: какой праздник и день в истории

5 июня 1910 года в Киеве состоялся первый полет на самолете отечественной конструкции – авторства профессора КПИ. В 1945-м подписана Декларация о поражении Германии, которой установили зоны оккупации страны. В 1990 году начался двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве, на котором возродили УАПЦ.

Праздники и памятные даты 5 июня

5 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством, День бега и День воздушных шаров.

5 июня в истории

5 июня 1596 года началась последняя и разгромная битва поляков против повстанцев Северина Наливайко. Она проходила в течение 5-8 июня в урочище Солоница вблизи Лубнов. На тот момент Северин Наливайко был главным предводителем восстания, распространившегося на Подолье, Волынь, Киевщину и Беларусь. Еще в 1593 году он собрал вокруг себя вольных казаков и совершил несколько удачных походов в Молдавию. Повстанческое движение под его руководством в Украине развернулось в 1959-м, а отряды Наливайко выросли до 4000 человек. В конце 1595 года обеспокоенное событиями в Украине польское правительство поручило гетману Станиславу Жолкевскому обуздать восстание. На этом этапе, чтобы противодействовать полякам, Наливайко соединил силы с запорожцами. Однако, чтобы победить поляков в битвах, этого оказалось недостаточно. Повстанцы были вынуждены отступить на Левобережье после боя под Белой Церковью. За ними двигался обоз с семьями, что значительно замедляло движение. Поэтому повстанцев догнали у Лубнов и окружили в урочище Солоница. Там казацко-крестьянские отряды построили укрепленный лагерь, где (по польским оценкам) насчитывалось до 6000 воинов и столько же раненых, женщин и детей.

Польское войско насчитывало более 5000 человек, но они подтянули резервы. В осажденном лагере повстанцев была нехватка воды и продовольствия, начался голод и болезни. Решающее сражение началось 5 июня – в течение двух дней поляки просто расстреливали повстанцев из пушек. Крестьяне и казаки оказывали отчаянное сопротивление, однако, в конце концов, должны были капитулировать. Одним из ключевых требований польской стороны было выдать Наливайко и его ближайших соратников. Так и вышло. Однако после того, как казаки сдали оружие, польские воины ворвались в лагерь и устроили резню. Были убиты также женщины и дети. В общей сложности погибли около 5000 украинцев. Наливайко вывезли в Варшаву, где его и девять его соратников казнили.

5 июня 1910 года в Киеве впервые поднялся в воздух самолет отечественной конструкции.

Его создал профессор Киевского политехнического института Александр Кудашев. Он же и пилотировал. Идея создания собственного самолета впервые пришла к Кудашеву, когда он жил во Франции, где был свидетелем зарождения европейской авиации. Вернувшись в Киев, он стал у истоков Киевского общества воздухоплавания и начал конструировать собственный самолет. Во второй половине мая 1910 года самолет «Кудашев-1» был готов к полету. Он был оборудован двигателем «Анзани» мощностью 35 лошадиных сил. Самолет весил 320 кг и был форменным бипланом. Каркас был изготовлен из деревянных реек и обтянут прорезиненным полотном. 23 мая (5 июня) 1910 года самолет перевезли на Сырецкий ипподром. Там Кудашев и совершил свой полет – в присутствии журналистов местных изданий и членов Киевского общества воздухоплавания. Через некоторое время в том же году вслед за своим преподавателем свой самолет в воздух поднял и студент КПИ Игорь Сикорский.

5 июня 1925 года родился последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк. Именно он в 1992 году передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, которой УНР признавала независимую Украину своей правопреемницей.

Большая часть жизни и деятельности Плавьюка была связана с эмиграцией. Он был членом ОУН со студенческих лет. В 1944 году решением Провода ОУН направлен в Австрию и Германию, где в марте 1945-го стал в ряды Второй дивизии Украинской национальной армии, которая формировалась в Берлине. Целью было перейти фронт и действовать в тылу Красной армии. Но дивизия попала в плен к американцам. В дальнейшем Плавьюка интернировали в Мюнхен. Там он получил дополнительное образование экономиста, окончив Мюнхенский университет. Был деятелем «Пласта». В 1950-м эмигрировал в Канаду. Стал членом Провода украинских националистов и председателем Координационного совета идеологически родственных националистических организаций. В 1979 году избран Председателем Провода украинских националистов в эмиграции. В 1988-м – после смерти Президента УНР в изгнании Николая Ливицкого, – стал пятым и последним Президентом УНР в изгнании. После восстановления независимости Украины Плавьюк стал основателем и председателем Фонда им. Олега Ольжича, президентом издательства им. Елены Телиги, издавал еженедельник «Украинское слово». Он приложился к созданию Музея Украинской революции 1917-1921 годов. Скончался 10 марта 2012 года в городе Гамильтон (Канада).

5 июня 1945 года в Берлине подписали Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в этой стране правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Этот документ констатировал отсутствие в Германии правительства или власти, способных осуществлять управление страной. А также – переход верховной власти к правительствам союзных государств. Также декларация содержала требования по сдаче оружия, выдаче нацистских лидеров и военных преступников, возвращению военнопленных. Декларацию опубликовали 6 июня – вместе с информацией о разделе зон оккупации Германии и оккупационных секторов Берлина. Также ввели контрольный механизм. Страну разделили на следующие зоны оккупации: советскую – восточную, британскую – северо-западную, американскую – юго-западную и французскую – западную. 30 июля 1945 года создали Союзный контрольный совет. Ему подчинялась Межсоюзническая комендатура, осуществлявшая властные полномочия в разделенном на оккупационные сектора Берлине.

5 июня 1990 года начался двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве. На нем провозгласили возрождение Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). А также избрали патриархом митрополита Мстислава (Скрипника). Собор открылся торжественным богослужением в стенах Софии Киевской – впервые после 1934 года, когда ее разграбили и закрыли большевики. Далее прошел крестный ход от Софии к Дому кино, где и состоялось главное заседание.

Среди важных решений собора — признание недействительным акта присоединения Украинской церкви к Московской в 1686 году — как противоречащего канонам Вселенской православной церкви. Также отменили постановления «чрезвычайного» собора УАПЦ в 1930 году, когда под принуждением церковь приняла решение о «самоликвидации». Мстислав (Скрипник), избранный патриархом, был племянником Симона Петлюры и возглавлял УАПЦ в диаспоре. На соборе он не присутствовал, ведь ему просто не разрешили въехать в тот момент еще советскую Украину. Пока его нет в Украине, новый патриарх уполномочил руководить церковью митрополита Львовского и Галицкого Иоанна (Боднарчука). Сам Мстислав смог приехать в Украину только в октябре 1990-го, когда Верховная Рада официально признала Украинскую Автокефальную Православную Церковь.

Церковный праздник 5 июня

5 июня христиане чтят преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского. Святитель Михаил с юности стремился к монашеской жизни и был направлен святейшим патриархом Тарасием в монастырь, расположенный на берегу Черного моря. В дальнейшем патриарх Тарасий рукоположил святого Михаила в епископа города Синад. Святитель Михаил снискал глубокую любовь у верующего народа и особое внимание императоров Никифора I и Михаила I Рангава. В 787 году участвовал в Седьмом Вселенском Соборе в Никее. Защищал православие во времена правления иконоборца Льва Армянина. Лев Армянин осудил святителя Михаила и сослал его на заключение в город Евдокиаду, где исповедник скончался около 821 года.

Народные приметы

Душное утро – к ухудшению погоды.

Если муравьи отползли далеко от муравейника – будет хорошая погода.

Что нельзя делать 5 июня

Нельзя ничего чинить и ремонтировать.

В этот день не следует венчаться.