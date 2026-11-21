Мокрый снег и гололед: на Харьковскую область надвигается непогода
24 ноября ожидают ухудшение погодных условий на Харьковщине, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.
Изменение погоды произойдет вследствие перемещения активного южного циклона на территорию Украины. Ожидают осадки, ночью значительные, в виде дождя 🌧, мокрого снега 💧❄️ и снега 🌨. Местами прогнозируют налипание мокрого снега 💧❄️, гололед, днем возможна метель❄️💨.
Также ожидают образование снежного покрова высотой 1–9 см, местами в северной половине области слой снега будет достигать 12–18 см.
Ветер прогнозируют северо-западный, 9–14 м/с, утром и днем порывы 💨 17–22 м/с. Температура воздуха 🌡 в течение суток около 0°.
В дальнейшем сохранится холодная ветреная погода с выпадением небольшого снега 🌨. На дорогах прогнозируют гололедицу.