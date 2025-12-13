Гололедица и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 14 декабря

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии спрогнозировал морозное воскресенье в Харькове.

Метеорологи отмечают, что в городе существенных осадков не будет, в области — днем местами небольшой снег. Также сохранится гололедица на дорогах. Настолько сильного ветра, как в субботу, 13 декабря, не прогнозируют.

Температура воздуха в Харькове будет: ночью 5 – 7° мороза, днем ​​1 – 3° мороза.

В области: ночью от 3 – 8º мороза, днем 0 – 5° мороза.

Отметим, 13 декабря ночью и утром в Харькове и области был ураган. Деревья падали на дороги, затруднив продвижение даже по трассам государственного значения. В городские службы поступило более 30 обращений об упавших деревьях, также были обрывы проводов освещения и повреждения крыш.