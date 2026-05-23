24 мая автобус в Харькове возобновит свою работу
Автобус №21е снова выйдет на маршрут в воскресенье, 24 мая, сообщает Харьковский горсовет.
Но автобус будет временно курсировать по измененному маршруту, что обусловлено ситуацией безопасности, отметили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Поэтому автобус не будет заезжать на остановки «Ул. Пятихатская», «Микрорайон «Солнечный» и «Затышнянское кладбище».
Как сообщала ранее МГ «Объектив», из-за опасности, связанной с атаками FPV-дронов по Окружной дороге 21 мая, временно запретили движение двоих автобусов — №21 и №60.
- • Дата публикации материала: 23 мая 2026 в 20:47;