24 мая автобус в Харькове возобновит свою работу

Общество 20:47   23.05.2026
Оксана Якушко
Автобус №21е снова выйдет на маршрут в воскресенье, 24 мая, сообщает Харьковский горсовет.

Но автобус будет временно курсировать по измененному маршруту, что обусловлено ситуацией безопасности, отметили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Поэтому автобус не будет заезжать на остановки «Ул. Пятихатская», «Микрорайон «Солнечный» и «Затышнянское кладбище».

Как сообщала ранее МГ «Объектив», из-за опасности, связанной с атаками FPV-дронов по Окружной дороге 21 мая, временно запретили движение двоих автобусов — №21 и №60. 

