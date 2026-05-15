Два трамвая не будут ходить в Харькове в выходные, их заменят автобусы

В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в Харькове временно не будут курсировать трамваи №1 и №12. Вместо них будут работать автобусы с такими же номерами. Также изменятся маршруты троллейбусов №2 и №18.

Причина — выполнение работ АО «Харьковоблэнерго», сообщили в городском совете.

Троллейбус №2 с 8:00 16 мая до 17:00 17 мая будет курсировать от разворотного круга «Пр. Жуковского» до площади Конституции.

Маршрут троллейбуса №18 в этот период будет разделен на две части:

по своему маршруту с увеличенным интервалом движения (за счет использования автономного хода);

до разворотного круга «Ул. Клочковская» (через ул. Космонавтов и ул. 23 Августа).

Как сообщала МГ «Объектив», движение транспорта на улице Северина Потоцкого в Харькове, на участке от улицы Мира до проспекта Героев Харькова, запрещено до 20:00 30 июня. Это связано с необходимостью продлить срок ремонта коллектора. Ранее движение планировали открыть 15 мая.