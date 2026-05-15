Два трамвая не будут ходить в Харькове в выходные, их заменят автобусы
В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в Харькове временно не будут курсировать трамваи №1 и №12. Вместо них будут работать автобусы с такими же номерами. Также изменятся маршруты троллейбусов №2 и №18.
Причина — выполнение работ АО «Харьковоблэнерго», сообщили в городском совете.
Троллейбус №2 с 8:00 16 мая до 17:00 17 мая будет курсировать от разворотного круга «Пр. Жуковского» до площади Конституции.
Маршрут троллейбуса №18 в этот период будет разделен на две части:
по своему маршруту с увеличенным интервалом движения (за счет использования автономного хода);
до разворотного круга «Ул. Клочковская» (через ул. Космонавтов и ул. 23 Августа).
Как сообщала МГ «Объектив», движение транспорта на улице Северина Потоцкого в Харькове, на участке от улицы Мира до проспекта Героев Харькова, запрещено до 20:00 30 июня. Это связано с необходимостью продлить срок ремонта коллектора. Ранее движение планировали открыть 15 мая.
Читайте также: Не все остаются на Харьковщине: где покупают жилье владельцы разрушенных домов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Два трамвая не будут ходить в Харькове в выходные, их заменят автобусы», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 19:03;