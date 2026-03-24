Удар по электричке на Харьковщине: теперь будут комбинированные перевозки
На маршруте Харьков-Слатино ввели комбинированные перевозки – пригородный поезд+автобус, сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда».
Такое решение приняли из-за ситуации с безопасностью в Харьковской области, чтобы сохранять связь с прифронтовыми громадами.
«Пригородные поезда Харьков — Слатино будут курсировать в город Дергачи. Далее пассажиров будут пересаживать на автобусы, которые предоставит местные власти. В обратном направлении трансфер будет обеспечен по аналогичному принципу. Автобусы синхронизированы с графиком движения пригородных поездов», — объяснили железнодорожники.
Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на вокзалах, соблюдать правила безопасности и четко следовать указаниям железнодорожников в поездах и на вокзалах.
Напомним, МГ «Объектив» передавала, что было прямое попадание FPV-дрона по электричке на Харьковщине. Около 05:20 россияне атаковали FPV-дроном пригородный поезд Слатино-Харьков. На месте «прилета» погиб 61-летний мужчина, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.
Отметим, что в АО «Укрзалізниця» уточнили: сразу после сигнала опасности поездная бригада и ряд пассажиров проследовали к модульному укрытию на станции Слатино. По предварительной информации (она проверяется следователями), погибший отказался эвакуироваться в укрытие.
Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 12:09;