Удар по електричці на Харківщині: тепер будуть комбіновані перевезення

Суспільство 12:09   24.03.2026
Вікторія Яковенко
Удар по електричці на Харківщині: тепер будуть комбіновані перевезення

На маршруті Харків-Слатине ввели комбіновані перевезення – приміський поїзд + автобус, повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію на Харківщині, щоб зберігати звʼязок із прифронтовими громадами.

“Приміські поїзди Харків — Слатине курсуватимуть до міста Дергачі. Далі пасажирів пересаджуватимуть на автобуси, які надасть місцева влада. У зворотному напрямку трансфер буде забезпечено за аналогічним принципом. Автобуси синхронізовані з графіком руху приміських поїздів”, – пояснили залізничники.

Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, дотримуватися безпекових правил та чітко виконувати вказівки залізничників у поїздах і на вокзалах.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала, що було пряме влучання FPV-дрону по електричці на Харківщині. Близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном приміський поїзд Слатине-Харків. На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст і його помічник отримали гостру стресову реакцію.

Зазначимо, що в АТ “Укрзалізниця” уточнили: одразу після сигналу небезпеки поїзна бригада й низка пасажирів прослідували до модульного укриття на станції Слатине. За попередньою інформацією (вона перевіряється слідчими), загиблий відмовився евакуюватися до укриття.

Читайте також: На Харківщині хочуть убезпечити потяги, яким чином – тримають у секреті

Автор: Вікторія Яковенко
Якщо вам цікава новина: «Удар по електричці на Харківщині: тепер будуть комбіновані перевезення», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 12:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На маршруті Харків-Слатине ввели комбіновані перевезення – приміський поїзд + автобус, повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».".