Удар по електричці на Харківщині: тепер будуть комбіновані перевезення

На маршруті Харків-Слатине ввели комбіновані перевезення – приміський поїзд + автобус, повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію на Харківщині, щоб зберігати звʼязок із прифронтовими громадами.

“Приміські поїзди Харків — Слатине курсуватимуть до міста Дергачі. Далі пасажирів пересаджуватимуть на автобуси, які надасть місцева влада. У зворотному напрямку трансфер буде забезпечено за аналогічним принципом. Автобуси синхронізовані з графіком руху приміських поїздів”, – пояснили залізничники.

Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, дотримуватися безпекових правил та чітко виконувати вказівки залізничників у поїздах і на вокзалах.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала, що було пряме влучання FPV-дрону по електричці на Харківщині. Близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном приміський поїзд Слатине-Харків. На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст і його помічник отримали гостру стресову реакцію.

Зазначимо, що в АТ “Укрзалізниця” уточнили: одразу після сигналу небезпеки поїзна бригада й низка пасажирів прослідували до модульного укриття на станції Слатине. За попередньою інформацією (вона перевіряється слідчими), загиблий відмовився евакуюватися до укриття.