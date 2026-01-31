Немає напруги: що з транспортом у Харкові та поїздами Укрзалізниці
У Харкові розгортають тимчасову схему руху через брак напруги в мережі для роботи електротранспорту.
“У зв’язку з відсутністю подачі напруги, тимчасово призупинено роботу міського пасажирського електротранспорту. Наразі не курсують трамвайні та тролейбусні маршрути, призупинено рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями метрополітену, рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією здійснюється зі збільшеним інтервалом. Організовується робота автобусних маршрутів за тимчасовою схемою на період відключення електроенергії“, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради.
Прессекретарка мера Харкова Мар’ям Сатуєва зазначила: “На жаль, ситуація з енергопостачанням важка у масштабах всієї країни. Причини цих перебоїв знаходяться поза межами нашого впливу, проте місто перебуває на постійному зв’язку з енергетиками та робить все для мінімізації наслідків аварійного відключення”.
Блекаут: в Україні масово відключається електрика, стоїть метро (відео)
Водночас українські залізничники повідомили, що частково проблеми з електрикою в масштабах країни вже вдалося вирішити.
“Ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано. Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах — поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені. На вокзалах є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі”, – поінформувала пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
