Підроблену побутову хімію у Харкові маскували під світові бренди (відео)

У Харкові правоохоронці викрили масштабну схему виробництва контрафактної побутової хімії, замаскованої під продукцію відомих світових брендів.

За даними Харківської обласної прокуратури, підробки продавали як оригінал — через супермаркети, ринки, популярні онлайн-платформи та соцмережі.

«Схема працювала як повноцінний підпільний «завод». У спеціально облаштованих приміщеннях змішували речовини невідомого походження, фасували їх у великі каністри та наносили маркування, максимально схоже на брендове», – встановили правоохоронці.

Зазначається, що представники торговельних марок підтвердили: жодна з таких «лінійок» не існує, а оригінальна продукція не виготовляється у подібній тарі.

«За попередніми оцінками, щомісячний прибуток організаторів сягав близько 5 млн гривень. Під час слідчих дій вилучено продукції та обладнання на орієнтовну суму близько 10 млн гривень», – додали в прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування за фактами незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та інших об’єктів права інтелектуальної власності, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 209 ККУ).