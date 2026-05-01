Поддельную бытовую химию в Харькове маскировали под мировые бренды (видео)

Общество 16:46   01.05.2026
Виктория Яковенко
Поддельную бытовую химию в Харькове маскировали под мировые бренды (видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители разоблачили масштабную схему производства контрафактной бытовой химии, замаскированной под продукцию известных мировых брендов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подделки продавали как оригинал через супермаркеты, рынки, популярные онлайн-платформы и соцсети.

«Схема работала как полноценный подпольный завод. В специально обустроенных помещениях смешивали вещества неизвестного происхождения, фасовали их в большие канистры и наносили маркировку, максимально похожую на брендовую», — установили правоохранители.

Представители торговых марок подтвердили: ни одна из таких «линеек» не существует, а оригинальная продукция не производится в подобной таре.

«По предварительным оценкам, ежемесячная прибыль организаторов достигала около 5 млн гривен. Во время следственных действий изъята продукция и оборудование на ориентировочную сумму около 10 млн гривен», — добавили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование по фактам незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования и других объектов права интеллектуальной собственности, что нанесло материальный ущерб в значительном размере, а также легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 209 ККУ).

поддельная бытовая химия в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
поддельная бытовая химия в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
поддельная бытовая химия в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
поддельная бытовая химия в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители разоблачили масштабную схему производства контрафактной бытовой химии, замаскированной под продукцию известных мировых брендов.".