На севере Харьковской области усилились атаки россиян – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении относительно затишье — всего один бой с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое и Фиголовка. Один бой идет до сих пор.

На Купянском направлении россияне сейчас пытаются продвинуться возле села Петропавловка.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 1 мая, около 06:50, россияне обстреляли Харьков. 1 мая, утром, во время вражеской атаки на одну из АЗС Харькова спасли мужчину.