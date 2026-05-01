На севере Харьковской области усилились атаки россиян – Генштаб ВСУ
На Купянском направлении относительно затишье — всего один бой с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое и Фиголовка. Один бой идет до сих пор.
На Купянском направлении россияне сейчас пытаются продвинуться возле села Петропавловка.
Как сообщала МГ «Объектив», утром 1 мая, около 06:50, россияне обстреляли Харьков. 1 мая, утром, во время вражеской атаки на одну из АЗС Харькова спасли мужчину.
• Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 17:30;