На севере Харьковской области усилились атаки россиян – Генштаб ВСУ

Фронт 17:30   01.05.2026
Оксана Якушко
На Купянском направлении относительно затишье — всего один бой с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое и Фиголовка. Один бой идет до сих пор.

На Купянском направлении россияне сейчас пытаются продвинуться возле села Петропавловка.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 1 мая, около 06:50, россияне обстреляли Харьков. 1 мая, утром, во время вражеской атаки на одну из АЗС Харькова спасли мужчину.

Читайте также: Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график

Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
30.04.2026, 17:44
Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹
Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹
01.05.2026, 13:31
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
29.04.2026, 17:51
Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове и Чугуеве звучали взрывы
Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове и Чугуеве звучали взрывы
01.05.2026, 17:33
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью
01.05.2026, 12:53
На севере Харьковской области усилились атаки россиян – Генштаб ВСУ
На севере Харьковской области усилились атаки россиян – Генштаб ВСУ
01.05.2026, 17:30

Новости по теме:

30.04.2026
Трижды атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00
29.04.2026
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
28.04.2026
Враг сегодня не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
27.04.2026
Возле Купянска россияне возобновили штурмы 27 апреля – Генштаб ВСУ
26.04.2026
За сутки на Харьковщине россияне атаковали 16 раз — сводка Генштаба ВСУ


  Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 17:30;

