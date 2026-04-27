Возле Купянска россияне возобновили штурмы 27 апреля – Генштаб ВСУ

Горячее всего днем 27 апреля было на севере Харьковской области и на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне шесть раз пытались прорвать оборону украинских защитников и атаковали у Тернового, Старицы и Охримовки. Один из боев до сих пор идет.

На Купянском направлении россияне четырежды шли на штурм в сторону Купянска, Кондрашовки, Ковшаровки и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть атак оккупантов, пытавшихся продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.