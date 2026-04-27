Возле Купянска россияне возобновили штурмы 27 апреля – Генштаб ВСУ
Горячее всего днем 27 апреля было на севере Харьковской области и на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне шесть раз пытались прорвать оборону украинских защитников и атаковали у Тернового, Старицы и Охримовки. Один из боев до сих пор идет.
На Купянском направлении россияне четырежды шли на штурм в сторону Купянска, Кондрашовки, Ковшаровки и Новоосинового.
На Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть атак оккупантов, пытавшихся продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.
Читайте также: В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Возле Купянска россияне возобновили штурмы 27 апреля – Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 19:09;