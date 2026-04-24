Live

«Теряют сознание от голода». Как сейчас чувствуют себя бойцы на Купянщине 📹

Происшествия 13:28   24.04.2026
Виктория Яковенко
В соцсетях разгорелся скандал из-за фото похудевших до костей бойцов 14 ОМБР, воюющих на Купянском направлении. Генштаб ВСУ опубликовал реакцию, заявив о ряде кадровых решений. Как сейчас себя чувствуют воины, сообщили в самой бригаде.

О ситуации стало известно из Threads.

«14 бригада 2 механизированный батальон. Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы», — написала автор, добавив фото осунувшихся защитников.

В Генштабе ВСУ отметили, что систематические авиационные и ракетные удары РФ по переправам через реку Оскол существенно усложнили логистическое обеспечение подразделений СОУ в районе Купянска. Говорят: логистика украинских войск здесь обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БпЛА.

«Командование принимает меры по усилению противовоздушной обороны и защиты от дронов на этом направлении. Ведётся наращивание системы радиоэлектронной борьбы. В то же время предыдущим командованием 14-й отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов в обеспечении военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады», — сообщили в Генштабе.

Поэтому заявили: чтобы исправить ситуацию, приняли ряд кадровых решений.

«В частности, отстранен от должности командир 14 омбр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса. Командиром 14 омбр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов», — говорится.

Также, добавили в Генштабе, завершается служебное расследование в отношении чиновников 14 ОМБР. Их результаты обещают направить в правоохранительные органы.

«Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания снабжения военнослужащих на боевых позициях. Следует отметить, что недавно на позиции военнослужащих 14-й отдельной мотострелковой бригады доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов», — пишут в Генштабе.

На инцидент среагировали и в Группировке объединенных сил, назвав ситуацию с обеспечением военнослужащих 14 ОМБР «ужасным управленческим стыдом». Там заявили о проверке всей вертикали 10 армейского корпуса и дополнительном выделении ресурсов.

Новоназначенный командир бригады Тарас Максимов провел онлайн-разговор с воинами на позиции, где сложилась тяжелая ситуация. Он отметил, что ребята уже получили посылки со всем необходимым. Видео опубликовали в 14 ОМБР.

«Продукты все есть. Сейчас всего хватает», — сказали бойцы.

О физическом состоянии воины ответили так: «Еще немного времени надо откормиться».

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Теряют сознание от голода». Как сейчас чувствуют себя бойцы на Купянщине 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 13:28;

