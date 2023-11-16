Уничтожили две БМП и танк — бригада, обороняющая Харьковщину, показала видео
Фото: скриншот
14-я ОМБр им. князя Романа Великого, которая воюет под Купянском, показала процесс уничтожения вражеских БМП и танка с экипажами.
«Неудачное наступление врага. Вражеский танк и две БМП пытаются прорваться к нашим позициям», — описали происходящее в видеоролике воины 14-й ОМБр.
Первую БМП врага уничтожили с помощью ПТРК «Javelin». Вторая «самоликвидировались» при попытке срезать дорогу через заминированное поле — наехала на противотанковую мину. Пытавшийся «сбежать с поля боя» танк также поразили ракетой из «Javelin».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 14 омбр, бмп, война, знищили, танк, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-я ОМБр им. князя Романа Великого, которая воюет под Купянском, показала процесс уничтожения вражеских БМП и танка с экипажами".