Уничтожили две БМП и танк — бригада, обороняющая Харьковщину, показала видео

14-я ОМБр им. князя Романа Великого, которая воюет под Купянском, показала процесс уничтожения вражеских БМП и танка с экипажами.

«Неудачное наступление врага. Вражеский танк и две БМП пытаются прорваться к нашим позициям», — описали происходящее в видеоролике воины 14-й ОМБр.

Первую БМП врага уничтожили с помощью ПТРК «Javelin». Вторая «самоликвидировались» при попытке срезать дорогу через заминированное поле — наехала на противотанковую мину. Пытавшийся «сбежать с поля боя» танк также поразили ракетой из «Javelin».