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Уничтожили две БМП и танк — бригада, обороняющая Харьковщину, показала видео

Происшествия 11:06   16.11.2023
Оксана Горун
Уничтожили две БМП и танк — бригада, обороняющая Харьковщину, показала видео Фото: скриншот

14-я ОМБр им. князя Романа Великого, которая воюет под Купянском, показала процесс уничтожения вражеских БМП и танка с экипажами.

«Неудачное наступление врага. Вражеский танк и две БМП пытаются прорваться к нашим позициям», — описали происходящее в видеоролике воины 14-й ОМБр.

Первую БМП врага уничтожили с помощью ПТРК «Javelin». Вторая «самоликвидировались» при попытке срезать дорогу через заминированное поле — наехала на противотанковую мину. Пытавшийся «сбежать с поля боя» танк также поразили ракетой из «Javelin».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 11:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-я ОМБр им. князя Романа Великого, которая воюет под Купянском, показала процесс уничтожения вражеских БМП и танка с экипажами".