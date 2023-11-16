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Знищили дві БМП і танк – бригада, що обороняє Харківщину, показала відео

Події 11:06   16.11.2023
Оксана Горун
Знищили дві БМП і танк – бригада, що обороняє Харківщину, показала відео

14-та ОМБр ім. князя Романа Великого, яка воює під Куп’янськом, показала процес знищення ворожих БМП і танка з екіпажами.

“Невдалий наступ ворога. Ворожий танк і дві БМП намагаються прорватися до наших позицій”, – описали те, що відбувається у відеоролику, воїни 14-ї ОМБр.

Першу БМП ворога знищили за допомогою ПТРК “Джавелін”. Друга “самоліквідувалися” під час спроби зрізати дорогу через заміноване поле – наїхала на протитанкову міну. Танк, який намагався “втекти з поля бою”, також вразили ракетою з “джавелін”.

Читайте також: Під Куп’янськом відбили атаку трьох БМП, піхоту добили дрони (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 11:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-та ОМБр ім. князя Романа Великого, яка воює під Куп’янськом, показала процес знищення ворожих БМП і танка з екіпажами".