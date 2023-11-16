Знищили дві БМП і танк – бригада, що обороняє Харківщину, показала відео

14-та ОМБр ім. князя Романа Великого, яка воює під Куп’янськом, показала процес знищення ворожих БМП і танка з екіпажами.

“Невдалий наступ ворога. Ворожий танк і дві БМП намагаються прорватися до наших позицій”, – описали те, що відбувається у відеоролику, воїни 14-ї ОМБр.

Першу БМП ворога знищили за допомогою ПТРК “Джавелін”. Друга “самоліквідувалися” під час спроби зрізати дорогу через заміноване поле – наїхала на протитанкову міну. Танк, який намагався “втекти з поля бою”, також вразили ракетою з “джавелін”.