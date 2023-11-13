Під Куп’янськом відбили атаку трьох БМП, піхоту добили дрони (відео)
Фото: скріншот
Відео бойової роботи по ворожих БМП опублікувала 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого.
“Про ніч, яка місячна й зоряна від палаючого ворога… Князівські воїни нещадно нищать противника цілодобово!” – підписали відео у фейсбуці 14-ї ОМБр.
Подробиці про атаку окупантів повідомив журналіст Юрій Бутусов.
“Вночі на Куп’янському напрямку російські війська зробили спробу штурму наших позицій, задіявши три БМП з особовим складом. Завдяки чудовій роботі аеророзвідки техніку противника було виявлено та вражено ще на під’їзді до позицій. Далі знижками по вцілілій ворожій піхоті відпрацювали оператори дронів”, – прокоментував він.
Читайте також: Воїни харківської 92 ОШБр знищили російську БМП (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: 14 омбр, атака, бмп, купянское направление, отбили;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Під Куп’янськом відбили атаку трьох БМП, піхоту добили дрони (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 10:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео бойової роботи по ворожих БМП опублікувала 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого".