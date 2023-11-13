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Під Куп’янськом відбили атаку трьох БМП, піхоту добили дрони (відео)

Події 10:27   13.11.2023
Оксана Горун
Під Куп’янськом відбили атаку трьох БМП, піхоту добили дрони (відео) Фото: скріншот

Відео бойової роботи по ворожих БМП опублікувала 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого.

“Про ніч, яка місячна й зоряна від палаючого ворога… Князівські воїни нещадно нищать противника цілодобово!” підписали відео у фейсбуці 14-ї ОМБр.

Подробиці про атаку окупантів повідомив журналіст Юрій Бутусов.

“Вночі на Куп’янському напрямку російські війська зробили спробу штурму наших позицій, задіявши три БМП з особовим складом. Завдяки чудовій роботі аеророзвідки техніку противника було виявлено та вражено ще на під’їзді до позицій. Далі знижками по вцілілій ворожій піхоті відпрацювали оператори дронів”, – прокоментував він.

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Автор: Оксана Горун
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Під Куп’янськом відбили атаку трьох БМП, піхоту добили дрони (відео)
13.11.2023, 10:27

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 10:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео бойової роботи по ворожих БМП опублікувала 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого".