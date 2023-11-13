Під Куп’янськом відбили атаку трьох БМП, піхоту добили дрони (відео)

Відео бойової роботи по ворожих БМП опублікувала 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого.

“Про ніч, яка місячна й зоряна від палаючого ворога… Князівські воїни нещадно нищать противника цілодобово!” – підписали відео у фейсбуці 14-ї ОМБр.

Подробиці про атаку окупантів повідомив журналіст Юрій Бутусов.

“Вночі на Куп’янському напрямку російські війська зробили спробу штурму наших позицій, задіявши три БМП з особовим складом. Завдяки чудовій роботі аеророзвідки техніку противника було виявлено та вражено ще на під’їзді до позицій. Далі знижками по вцілілій ворожій піхоті відпрацювали оператори дронів”, – прокоментував він.