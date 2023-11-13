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Воїни харківської 92 ОШБр знищили російську БМП (відео)

Події 07:47   13.11.2023
Оксана Горун
Воїни харківської 92 ОШБр знищили російську БМП (відео)

Воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка позбавили росіян БМП-2.

Відео роботи ударних безпілотників по техніці ворога опублікував командир роти “Ахіллес” Юрій Федоренко.

“Лише двома дронами FPV, було вщент знищено БМП-2 противника, який проводив наступальні дії на наші Сили оборони”, – підписав ці кадри Федоренко у своєму телеграмі.

92 ОШБр воює на Бахмутському та частково – Куп’янсько-Лиманському напрямках.

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“Йдуть важкі, запеклі бої на всій лінії зіткнення, – розповів про ситуацію на фронті в зоні відповідальності бригади Федоренко вранці 13 листопада в етері нацмарафону. – Противник намагається намацати слабке місце в обороні. Штурмує, використовуючи комбіновану тактику: живою силою після масованих артобстрілів, живою силою за підтримки броньованої, легкоброньованої техніки. Але об’єктивно, попри тиск і кількість противника, на поточний момент противник успіху немає. Силам оборони вдається своєчасно виявляти та знищувати ворога”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 07:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка позбавили росіян БМП-2".