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Воины харьковской 92 ОШБр уничтожили российскую БМП (видео)

Происшествия 07:47   13.11.2023
Оксана Горун
Воины харьковской 92 ОШБр уничтожили российскую БМП (видео) Фото: скриншот

Воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко избавили россиян от БМП-2.

Видео работы ударных беспилотников по технике врага опубликовал командир роты «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Лишь двумя дронами FPV, был полностью уничтожен БМП-2 противника, который проводил наступательные действия на наши Силы обороны», — подписал эти кадры Федоренко в своем telegram.

92 ОШБр воюет на Бахмутском и частично — Купянско-Лиманском направлениях.

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«Идут тяжелые, упорные бои на всей линии столкновения, — рассказал об обстановке на фронте в зоне ответственности бригады Федоренко утром 13 ноября в эфире нацмарафона. — Противник пытается нащупать слабое место в обороне. Штурмует, используя комбинированную тактику: живой силой после массированных артобстрелов, живой силой при поддержке бронированной и легко бронированной техники. Но объективно, несмотря на давление и количество противника, на текущий момент противник успеха не имеет. Силам обороны удается своевременно выявлять и уничтожать врага».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко избавили россиян от БМП-2".