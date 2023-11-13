Воины харьковской 92 ОШБр уничтожили российскую БМП (видео)
Воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко избавили россиян от БМП-2.
Видео работы ударных беспилотников по технике врага опубликовал командир роты «Ахиллес» Юрий Федоренко.
«Лишь двумя дронами FPV, был полностью уничтожен БМП-2 противника, который проводил наступательные действия на наши Силы обороны», — подписал эти кадры Федоренко в своем telegram.
92 ОШБр воюет на Бахмутском и частично — Купянско-Лиманском направлениях.
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«Идут тяжелые, упорные бои на всей линии столкновения, — рассказал об обстановке на фронте в зоне ответственности бригады Федоренко утром 13 ноября в эфире нацмарафона. — Противник пытается нащупать слабое место в обороне. Штурмует, используя комбинированную тактику: живой силой после массированных артобстрелов, живой силой при поддержке бронированной и легко бронированной техники. Но объективно, несмотря на давление и количество противника, на текущий момент противник успеха не имеет. Силам обороны удается своевременно выявлять и уничтожать врага».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, ахиллес, война, знищили, уничтожили, федоренко;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко избавили россиян от БМП-2".