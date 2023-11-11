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FPV-дрон пограничников уничтожил российский блиндаж под Купянском (видео)

Общество 11:09   11.11.2023
Елена Нагорная
FPV-дрон пограничников уничтожил российский блиндаж под Купянском (видео)

На Купянском направлении пограничники бригады «Стальной кордон» с помощью FPV-дрона уничтожили блиндаж российских военных.

Видео опубликовала в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

«Замаскирован «на все 100%», — пишут пограничники.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 11:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники бригады «Стальной кордон» с помощью FPV-дрона уничтожили блиндаж российских военных.".