FPV-дрон пограничников уничтожил российский блиндаж под Купянском (видео)
На Купянском направлении пограничники бригады «Стальной кордон» с помощью FPV-дрона уничтожили блиндаж российских военных.
Видео опубликовала в Telegram Государственная пограничная служба Украины.
«Замаскирован «на все 100%», — пишут пограничники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блиндаж, гпсу, купянское направление, пограничники, стальной кордон;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 11:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники бригады «Стальной кордон» с помощью FPV-дрона уничтожили блиндаж российских военных.".