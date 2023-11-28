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Флаг Украины подняли в пункте пропуска на Харьковщине на границе с РФ (видео)

Общество 18:18   28.11.2023
Елена Нагорная
Флаг Украины подняли в пункте пропуска на Харьковщине на границе с РФ (видео)

Пограничники бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг на территории автомобильного пункта пропуска «Бударки» на границе с Россией.

Несмотря на постоянные обстрелы, пограничники зашли на территорию и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестностях точку, сообщают в Telegram-канале ГПСУ.

«Данный пункт пропуска расположен непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ», — пояснили пограничники.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 18:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг на территории автомобильного пункта пропуска «Бударки» на границе с Россией.".