Флаг Украины подняли в пункте пропуска на Харьковщине на границе с РФ (видео)
Пограничники бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг на территории автомобильного пункта пропуска «Бударки» на границе с Россией.
Несмотря на постоянные обстрелы, пограничники зашли на территорию и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестностях точку, сообщают в Telegram-канале ГПСУ.
«Данный пункт пропуска расположен непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ», — пояснили пограничники.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бударки, гпсу, граница, пункт пропуска, стальной кордон, флаг, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг на территории автомобильного пункта пропуска «Бударки» на границе с Россией.".