Флаг Украины подняли в пункте пропуска на Харьковщине на границе с РФ (видео)

Пограничники бригады «Стальной кордон» подняли украинский флаг на территории автомобильного пункта пропуска «Бударки» на границе с Россией.

Несмотря на постоянные обстрелы, пограничники зашли на территорию и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестностях точку, сообщают в Telegram-канале ГПСУ.

«Данный пункт пропуска расположен непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ», — пояснили пограничники.

Видео: ГПСУ