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В антидроновой сетке на Харьковщине запуталась сова: спасли пограничники 📹

Фронт 14:48   20.10.2026
Виктория Яковенко
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В антидроновой сетке на Харьковщине запуталась сова: спасли пограничники 📹 Фото: ГПСУ

На Южно-Слобожанском направлении воины пограничной бригады «Форпост» спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке.

«Защитники действуют ювелирно не только в бою, но и когда речь идет о спасении беззащитных: максимально осторожно, чтобы не испугать и не повредить крылья, они выпутали пернатую. Испуганная птица быстро почувствовала, что оказалась среди своих. Сову успокоили, угостили вкусным обедом и подарили немного искренней заботы, чтобы она оправилась от пережитого стресса», — рассказали в ГПСУ.

Когда птица окончательно восстановила силы, бойцы вывезли ее подальше от фронта и выпустили в небо.

Видео: ГПСУ

Напомним, начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев посоветовал по возможности избегать участков дорог, покрытых антидроновыми сетками. В частности, он отметил случи дистанционного минирования вражескими БпЛА участков дорог уже покрытых сетками.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 14:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении воины пограничной бригады «Форпост» спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке.".