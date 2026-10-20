В антидроновой сетке на Харьковщине запуталась сова: спасли пограничники 📹

На Южно-Слобожанском направлении воины пограничной бригады «Форпост» спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке.

«Защитники действуют ювелирно не только в бою, но и когда речь идет о спасении беззащитных: максимально осторожно, чтобы не испугать и не повредить крылья, они выпутали пернатую. Испуганная птица быстро почувствовала, что оказалась среди своих. Сову успокоили, угостили вкусным обедом и подарили немного искренней заботы, чтобы она оправилась от пережитого стресса», — рассказали в ГПСУ.

Когда птица окончательно восстановила силы, бойцы вывезли ее подальше от фронта и выпустили в небо.

Видео: ГПСУ

Напомним, начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев посоветовал по возможности избегать участков дорог, покрытых антидроновыми сетками. В частности, он отметил случи дистанционного минирования вражескими БпЛА участков дорог уже покрытых сетками.