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В антидроновій сітці на Харківщині заплуталася сова: врятували прикордонники

Фронт 14:48   20.10.2026
Вікторія Яковенко
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В антидроновій сітці на Харківщині заплуталася сова: врятували прикордонники Фото: ДПСУ

На Південно-Слобожанському напрямку воїни прикордонної бригади «Форпост» врятували сову, яка заплуталась в антидроновій сітці.

«Захисники діють ювелірно не лише у бою, а й коли йдеться про порятунок беззахисних: максимально обережно, аби не налякати й не пошкодити крила, вони виплутали пернату. Переляканий птах швидко відчув, що опинився серед своїх. Сову заспокоїли, пригостили смачним обідом та дарували трохи щирої турботи, аби вона оговталася від пережитого стресу», – розповіли у ДПСУ.

Коли птах остаточно відновив сили, бійці вивезли її подалі від фронту й випустили у небо.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв порадив за можливості уникати ділянок доріг, що вкриті антидроновими сітками. Зокрема, він наголосив на випадках дистанційного мінування ворожими БпЛА ділянок доріг вже вкритих сітками.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 14:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку воїни прикордонної бригади «Форпост» врятували сову, яка заплуталась в антидроновій сітці.".