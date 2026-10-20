В антидроновій сітці на Харківщині заплуталася сова: врятували прикордонники

На Південно-Слобожанському напрямку воїни прикордонної бригади «Форпост» врятували сову, яка заплуталась в антидроновій сітці.

«Захисники діють ювелірно не лише у бою, а й коли йдеться про порятунок беззахисних: максимально обережно, аби не налякати й не пошкодити крила, вони виплутали пернату. Переляканий птах швидко відчув, що опинився серед своїх. Сову заспокоїли, пригостили смачним обідом та дарували трохи щирої турботи, аби вона оговталася від пережитого стресу», – розповіли у ДПСУ.

Коли птах остаточно відновив сили, бійці вивезли її подалі від фронту й випустили у небо.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв порадив за можливості уникати ділянок доріг, що вкриті антидроновими сітками. Зокрема, він наголосив на випадках дистанційного мінування ворожими БпЛА ділянок доріг вже вкритих сітками.

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