Сову врятували воїни “Ахіллеса” – птах заплутався в антидроновій сітці (відео)

Пресслужба 429 бригади “Ахіллес”, котра обороняє, зокрема Харківську область, опублікувала відео рятувальної операції, яку провели захисники.

“Під час виконання бойових завдань бійці 429 бригади “Ахіллес” помітили сову, яка заплуталася в антидроновій сітці та оптоволокні противника. Птах не міг вибратися сам і був приречений. Наші військові зупинилися, обережно звільнили його й відпустили на волю”, – прокоментували в телеграмі підрозділу.

Відео: “Ахіллес”

Захисники України відзначили: “Бойові дії завдають величезної шкоди довкіллю: знищують ліси, поля, тварин і птахів. Росія несе із собою розруху – у містах, у природі, в усьому, до чого торкається її рука. А українці навіть у найважчі моменти залишаються собою – з відкритим серцем та повагою до життя. Бо ми воюємо за світ, у якому є місце для добра, волі та свободи“.

