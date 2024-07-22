Маленька козуля опинилася в пастці на підприємстві в Харкові: як її рятували

Бійці ДСНС врятували дитинча козулі, яке опинилося у пастці на території одного з харківських підприємств.

Тваринка впала у технологічну ємність до чотирьох метрів завглибшки. Через поточний ремонт ця споруда не була заповнена водою, тож маленька козуля вижила, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Працівники підприємства викликали надзвичайників, які за допомогою пожежної драбини дісталися до дитинчати, спіймали його, підняли та випустили на волю.

“Наші рятувальники здійснили досить важливу місію — подарували друге життя маленькій тваринці“, – констатують у ДСНС.