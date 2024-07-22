Маленька козуля опинилася в пастці на підприємстві в Харкові: як її рятували
Бійці ДСНС врятували дитинча козулі, яке опинилося у пастці на території одного з харківських підприємств.
Тваринка впала у технологічну ємність до чотирьох метрів завглибшки. Через поточний ремонт ця споруда не була заповнена водою, тож маленька козуля вижила, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Працівники підприємства викликали надзвичайників, які за допомогою пожежної драбини дісталися до дитинчати, спіймали його, підняли та випустили на волю.
“Наші рятувальники здійснили досить важливу місію — подарували друге життя маленькій тваринці“, – констатують у ДСНС.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, косуля, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 20:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС врятували дитинча козулі, яке опинилося у пастці на території одного з харківських підприємств".