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Маленька козуля опинилася в пастці на підприємстві в Харкові: як її рятували

Суспільство 20:31   22.07.2024
Олена Нагорна
Маленька козуля опинилася в пастці на підприємстві в Харкові: як її рятували

Бійці ДСНС врятували дитинча козулі, яке опинилося у пастці на території одного з харківських підприємств.

Тваринка впала у технологічну ємність до чотирьох метрів завглибшки. Через поточний ремонт ця споруда не була заповнена водою, тож маленька козуля вижила, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Працівники підприємства викликали надзвичайників, які за допомогою пожежної драбини дісталися до дитинчати, спіймали його, підняли та випустили на волю.

Наші рятувальники здійснили досить важливу місію — подарували друге життя маленькій тваринці“, – констатують у ДСНС.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 20:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС врятували дитинча козулі, яке опинилося у пастці на території одного з харківських підприємств".