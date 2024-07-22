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Маленькая косуля оказалась в ловушке на предприятии в Харькове: как ее спасали

Общество 20:31   22.07.2024
Елена Нагорная
Маленькая косуля оказалась в ловушке на предприятии в Харькове: как ее спасали

Бойцы ГСЧС спасли детеныша косули, который оказался в ловушке на территории одного из харьковских предприятий.

Животное упало в технологическую емкость до четырех метров глубиной. Из-за текущего ремонта сооружение не было заполнено водой, поэтому маленькая косуля выжила, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работники предприятия вызвали чрезвычайников, которые с помощью пожарной лестницы добрались до детеныша, поймали его, подняли и выпустили на волю.

«Наши спасатели совершили достаточно важную миссию — подарили вторую жизнь маленькому животному», — констатируют в ГСЧС.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС спасли детеныша косули, который оказался в ловушке на территории одного из харьковских предприятий.".