Маленькая косуля оказалась в ловушке на предприятии в Харькове: как ее спасали
Бойцы ГСЧС спасли детеныша косули, который оказался в ловушке на территории одного из харьковских предприятий.
Животное упало в технологическую емкость до четырех метров глубиной. Из-за текущего ремонта сооружение не было заполнено водой, поэтому маленькая косуля выжила, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Работники предприятия вызвали чрезвычайников, которые с помощью пожарной лестницы добрались до детеныша, поймали его, подняли и выпустили на волю.
«Наши спасатели совершили достаточно важную миссию — подарили вторую жизнь маленькому животному», — констатируют в ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, косуля, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 20:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС спасли детеныша косули, который оказался в ловушке на территории одного из харьковских предприятий.".